Sorteos del domingo
Super Once de hoy | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del domingo 4 de enero de 2026
Los sorteos continúan en el primer domingo del año con la tanda del Super 11 de la ONCE, que ofrece cinco resultados con sus cinco ganadores para hoy. Descubre la lista de resultados en laSexta.
Último día de la semana y, por lo tanto, último sorteo del Super Once de la ONCE. Las instrucciones de este juego son supersencillas: elegir entre cinco y once cifras de 85. Y como cada día, el sorteo de este domingo 4 de enero de 2026, se extraen las cinco combinaciones premiadas, desde las 10:00h y hasta las 21:15h, del mismo modo que ocurre con el Triplex.
- Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
- Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
- Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
- Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
- Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación
Listado de premios por aciertos
En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:
- 11 aciertos: un millón de euros
- 10 aciertos: 50.000 euros
- 9 aciertos: 1.000 euros
- 8 aciertos: 100 euros
- 7 aciertos: 20 euros
- 6 aciertos: 5 euros
- 5 aciertos: 2 euros
- 4 aciertos: 1 euro
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).