Super Once de hoy | Comprueba los 5 resultados de los sorteos del sábado 6 de diciembre de 2025

Juegos ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes

El Super Once se celebra todos los días. De hecho, varias veces. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos diarios del Super Once del sábado 9 de agosto de 2025.

El fin de semana ya está aquí y la ONCE continúa, después de cerrar el viernes, con sus sorteos diarios. A partir de las 10:00h de la mañana y en cinco ocasiones a lo largo de toda la jornada, el Super Once reparte premios de hasta un millón de euros.

Las combinaciones de 20 números extraídas en cada uno de los sorteos del sábado 6 de diciembre de 2025:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro.

El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora.

El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______________

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).