Ahora

Sorteos del sábado

Super Once de hoy | Comprueba los 5 resultados de los sorteos del sábado 6 de diciembre de 2025

El Super Once se celebra todos los días. De hecho, varias veces. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos diarios del Super Once del sábado 9 de agosto de 2025.

Juegos ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernesJuegos ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del vierneslaSexta

El fin de semana ya está aquí y la ONCE continúa, después de cerrar el viernes, con sus sorteos diarios. A partir de las 10:00h de la mañana y en cinco ocasiones a lo largo de toda la jornada, el Super Once reparte premios de hasta un millón de euros.

Las combinaciones de 20 números extraídas en cada uno de los sorteos del sábado 6 de diciembre de 2025:

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro.

El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora.

El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

_______________

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar
  2. Ayuso por fin se pronuncia sobre el escándalo del hospital de Torrejón mientras su Gobierno descarta sospechas de malas prácticas en el centro
  3. Vox aprieta al PP de Guardiola en Extremadura con dardos cruzados entre Feijóo y Abascal
  4. Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
  5. Netflix toma el control y deja a Hollywood en shock: así cambia la industria tras la compra de Warner
  6. Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)