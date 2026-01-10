Ahora

Super Once de hoy | Comprueba los 5 resultados del sábado 10 de enero de 2025

Los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE no se detienen ni en fin de semana. Descubre los números ganadores del día en laSexta.

Todos los números premiados del sorteo del Super 11 de la ONCE del sábadoTodos los números premiados del sorteo del Super 11 de la ONCE del sábadolaSexta

El fin de semana ya está aquí y la ONCE continúa, después de cerrar el viernes, con sus sorteos diarios. A partir de las 10:00h de la mañana y en cinco ocasiones a lo largo de toda la jornada, el Super Once reparte premios de hasta un millón de euros. Las combinaciones de 20 números extraídas en cada uno de los sorteos del sábado 10 de enero de 2026:

  • Primer sorteo del Super Once (10:00h): 4, 14, 17, 34, 36, 39, 44, 46, 50, 53, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 80
  • Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

