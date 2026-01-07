Super Once del 7 de enero de 2026 | Comprobar premios y resultados de los 5 sorteos

Los cinco premios de los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE de este miércoles

El Super Once se celebra todos los días. De hecho, varias veces. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos diarios del Super Once del miércoles 7 de enero de 2026.

Este miércoles se celebran, como de costumbre, los 5 sorteos del Super 11 que la ONCE tiene preparados para hoy. Tras el sorteo de Super 11 del día de Reyes, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que dará cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, mismas horas a las que se celebran los sorteos del Triplex.

Así, será a partir del primer sorteo cuando se puedan consultar en directo los números premiados del miércoles 7 de enero de 2026.

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).