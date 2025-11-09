Sueldazo ONCE (domingo) | Comprobar los resultados y premios del sorteo del 9 de noviembre de 2025

El Sueldazo, que sólo se celebra sábados y domingos, reparte un premio de 20.000 euros a una combinación y si, además tienes la serie, el premio asciende a 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros durante 20 años.

La ONCE cierra la semana con uno de sus sorteos especiales del fin de semana: al Triplex y al Super Once se suma el sorteo del Sueldazo, que se celebra todos los sábados y domingos por la noche. El juego reparte 20.000 euros al número ganador y, para aquel que además acierte la serie, 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante los próximos 20 años. Para el sorteo de este domingo, 9 de noviembre de 2025 (día de la Almudena), estos son los números premiados:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo | 20.000 euros al boleto

20.000 euros al boleto Número de serie: pendiente de sorteo | 300.000 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante dos décadas

Otras cuatro combinaciones de número y serie dan sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años. Las combinaciones de estos segundos premios son las siguientes:

Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Serie: Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

¿Cuánto cuesta el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario de la ONCE que se llama así por los premios que reparte. Algunos de ellos pueden considerarse prácticamente 'sueldos', porque premian al jugador acertante con un ingreso de dinero regular que puede extenderse dos décadas. El precio de la apuesta es de 2 euros, con el que se adquiere el cupón con la combinación elegida.

¿Cuándo se juega y qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo se juega todos los sábados y domingos a las 21:25h. Su máximo premio es de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años si se acierta el número y la serie. También reparte cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a otras cuatro combinaciones de número y serie.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).