Sueldazo de la ONCE de hoy | Comprueba el resultado del 25 de enero de 2026

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingo

El Sueldazo es un juego de la ONCE que se celebra únicamente los fines de semana. Este domingo, día de la madre, también hay sorteo del Sueldazo para poner fin a la semana.

Adiós a una semana más, no sin antes saber los números premiados del Sueldazo de la ONCE. Si la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra sorteos a diario como el Super Once o el Triplex, también tiene juegos especiales en función del día se la semana: de lunes a jueves, tiene su Cupón Diario; los viernes, el Cuponazo; y los fines de semana, el Sueldazo de la ONCE.

Después del sorteo del Sueldazo del sábado, que pone en juego, entre otros, un premio especial (un 'sueldazo') de 60.000 euros anuales durante 20 años, a las 21:25h tiene lugar el último sorteo del Sueldazo de la ONCE de la semana, el de este domingo 25 de enero de 2026.

Para este sorteo, el número pendiente de confirmación es el que se lleva los 20.000 euros. Si además de esta combinación tienes el número de serie pendiente de confirmación, el premio es mucho mayor: 300.000 euros al contado, además del 'sueldazo' de 5.000 euros al mes durante dos décadas.

Además, se extraen otras combinaciones para el 'segundo premio', que reparten sueldos de 2.000 euros al mes durante diez años. Los números premiados son los siguientes:

Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Serie: Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Serie: Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

Serie: Número: pendiente de confirmación Serie: pendiente de confirmación

¿Cuánto cuesta el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE es una variante del Cupón Diario de la ONCE que se llama así por los premios que reparte. Algunos de ellos pueden considerarse prácticamente 'sueldos', porque premian al jugador acertante con un ingreso de dinero regular que puede extenderse dos décadas. El precio de la apuesta es de 2 euros, con el que se adquiere el cupón con la combinación elegida.

¿Cuándo se juega y qué premios reparte el Sueldazo de la ONCE?

El Sueldazo de la ONCE se juega todos los sábados y domingos a las 21:25h. Su máximo premio es de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años si se acierta el número y la serie. También reparte cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a otras cuatro combinaciones de número y serie.

______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).