SORTEO | Comprueba los resultados de la Bonoloto del martes 25 de noviembre de 2025

Como cada martes, SELAE celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto, uno de los pocos sorteos que se celebran de lunes a domingo. Comprueba los resultados del martes 25 de noviembre de 2025.

No son muchos los sorteos que se celebran a diario: la mayoría de ellos se celebran varios días por semana, pero sólo unos pocos tienen lugar de lunes a domingo. Uno de ellos es el de la Bonoloto, que junto al Super Once y al Triplex reparten suerte todos los días del año. Mientras el sorteo de la Bonoloto del lunes sí registró un acertante de primera categoría —que se hizo con el bote de más de cuatro millones de euros—, el sorteo de este martes, 25 de noviembre de 2025, arranca sin acumulación, más allá de la recaudación del sorteo. Los números ganadores del sorteo de la Bonoloto del martes son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Además de los ya mencionados, este martes se celebran los sorteos del Cupón Diario de la ONCE, que dedica su boleto al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —que está marcado en el calendario el 25 de noviembre de cada año—, y también el sorteo europeo de Eurojackpot, gestionado en España por la ONCE, con un bote de 10 millones de euros.

¿Cuándo se juega la Bonoloto?

La lotería Bonoloto es una versión de La Primitiva a pequeña escala, ya que el funcionamiento es el mismo que el de este juego con un coste menor de la participación y, por tanto, con premios por lo general más pequeños. El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Dependiendo de cuántos días se quiere jugar, las apuestas pueden ser diarias o semanales. Las primeras están vigentes solo para una fecha, mientras que las segundas cubren lo que resta de semana: si una apuesta se valida el miércoles de manera semanal, esta apuesta cubrirá desde el miércoles hasta el domingo.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

Una apuesta simple de 0,50 euros permite elegir seis números entre el 1 y el 49, aunque el mínimo gasto para participar es de 1 euros, por lo que es obligatorio hacer dos apuestas, ya sean para el mismo día o para días diferentes.

También se pueden realizar apuestas múltiples, que consisten jugar con hasta un máximo de 11 números diferentes. Esto encarece la apuesta debido a la cantidad de posibilidades diferentes de acertar los seis números: una apuesta de siete números cuesta 14 euros, mientras que la máxima de 11 vale 231 euros.

¿Qué premios reparte la Bonoloto?

El 55% de la recaudación total del juego se destina a los premios y a un bote para los ganadores de primera categoría. Este corresponde a los jugadores que aciertan los seis números ganadores del sorteo. La segunda categoría premia a los acertantes de cinco cifras y el número complementario, una extracción adicional realizada para los participantes que hayan acertado los otros cinco números.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).