RESULTADOS | Super 11 del sábado 27 de diciembre de 2025: números premiados de los 5 sorteos

Último sábado del año, pero los cinco sorteos del Super Once de la ONCE se celebran con normalidad. Consulta en laSexta.com los cinco números ganadores de premios de hasta un millón de euros.

El fin de semana ya está aquí y la ONCE continúa, después de cerrar el viernes, con sus sorteos diarios. Este sábado es especial, además: después de los sorteos de Super Once de Nochebuena y del Navidad y, por supuesto, el del viernes, llega el último sorteo del Super Once en sábado del año 2025. A partir de las 10:00h de la mañana y en cinco ocasiones a lo largo de toda la jornada, el Super Once reparte premios de hasta un millón de euros en una serie de sorteos que coinciden, en hora, con los del Triplex. Las combinaciones de 20 números extraídas en cada uno de los sorteos del sábado 27 de diciembre de 2025:

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).