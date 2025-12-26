Resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 | Bote: 50 millones de euros

El de este viernes es el penúltimo sorteo de Eurojackpot de 2025 . Para el sorteo de este 26 de diciembre, el bote de Eurojackpot asciende a 50 millones de euros.

A 50 millones de euros asciende el bote del Eurojackpot de este viernes, después de que el sorteo del martes terminara sin acertantes de primera categoría. Se trata de una lotería europea, gestionada en España por la ONCE, que reparte premios a las combinaciones ganadoras. Es muy similar a otros sorteos europeos, como el Euromillones. A las 21:00h de este viernes, 26 de diciembre de 2025, se celebra el sorteo en la capital de Finlandia, Helsinki, y a partir de esa hora la ONCE da a conocer los números premiados del día:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

¿Dónde se juega el Eurojackpot?

El Eurojackpot es un juego que se comercializa en España y otros 17 países del espacio europeo simultáneamente: Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. En nuestro país, la ONCE es la encargada de gestionar esta lotería.

¿Cuándo y cómo se juega el Eurojackpot?

El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a partir de las 21.00h, con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. En caso de no haber ganador en una semana, el bote va ascendiendo hasta un tope de 120 millones de euros.

El sistema de juego es muy similar al de Euromillones: los jugadores tienen que elegir cinco números del 1 al 50 de una primera tabla. Adicionalmente, existe otra tabla más pequeña equivalente a las 'estrellas' de Euromillones. En este caso es la de los 'soles', aunque se seleccionan dos números del 1 al 12, igual que en el juego de Loterías y Apuestas del Estado.

Más juegos de la ONCE

La ONCE gestiona varias loterías de lunes a domingo. El más conocido es el Cupón Diario, que se sortea de lunes a jueves, aunque no son menos populares el Sueldazo, el Cuponazo o los sorteos de premios menores, como el Triplex o el Super ONCE. Estos dos se juegan cinco veces al día todos los días de la semana.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).