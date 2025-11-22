La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del sábado 22 de noviembre de 2025

Después de un sorteo sin acertantes de primera categoría, este sábado se pone en juego en La Primitiva un bote de miles de euros. Comprueba en laSexta.com si eres uno de los acertantes.

La semana arranca con el primer sorteo de La Primitiva, cada lunes, para continuar con el del jueves. Y sí, si llega el sábado y no hay acertante de primera categoría, el bote sigue sumando.

Así, los números ganadores de este sábado 22 de noviembre son los siguientes:

Combinación: pendiente de confirmación

Número complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

Joker: pendiente de confirmación

En cada sorteo, además, se extrae el código del Joker: consiste en la asignación de un número aleatorio de siete cifras al boleto jugado. El primer premio de este juego concede 1 millón de euros a aquellas personas que tengan las siete cifras en el mismo orden de extracción.

¿Cuánto cuesta La Primitiva?

Para jugar a La Primitiva, los jugadores deben pagar 1 euro para realizar una apuesta, y un euro adicional por cada columna jugada. Además, si se marca la casilla de 'Joker', ha de pagarse un euro más.

El juego se puede jugar de manera simple, seleccionando entre una y ocho columnas con seis apuestas en cada una. También se puede jugar por la opción múltiple, en la que se seleccionan más de seis números en la primera columna. Esta opción encarece la participación por cada número adicional.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Los jugadores eligen una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Se consideran ganadores de primera categoría aquellos jugadores que acierten los seis. A cada participación se le asigna un número complementario aleatoriamente, que solo es tenido en cuenta si el jugador ha acertado cinco de las seis cifras ganadoras. Al que acierte estas cinco más el complementario se le considera acertante de segunda categoría.

¿Cuándo se juega La Primitiva?

El sorteo de La Primitiva se realiza todos los lunes, jueves y sábados a las 21.40h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se pueden realizar apuestas para un solo sorteo (el siguiente que se vaya a realizar) o de manera semanal (los dos siguientes). En caso de escoger la segunda opción, el coste de la apuesta se duplica.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).