La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025

El último sorteo de La Primitiva de esta semana sigue premiando a aquellos participantes que consiguen hacer que coincidan sus números con los de la combinación premiada. Descubre cuáles son en laSexta.com.

Hasta hace unos años, La Primitiva se celebraba dos veces a la semana, pero con el sorteo de los lunes se llegó a tres sorteos semanales. Ahora, después de La Primitiva del jueves, los sábados llega el último sorteo de la semana ¡y es lo que toca hoy!

Tras la celebración del sorteo, estos son los números ganadores del sorteo de La Primitiva de este sábado, 29 de noviembre de 2025, son los siguientes:

Combinación: pendiente de confirmación

Número complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

Joker: pendiente de confirmación

El sorteo del Joker está asociado a La Primitiva, y consiste en la asignación de un número aleatorio de siete cifras al boleto jugado. El primer premio de este juego concede 1 millón de euros a aquellas personas que tengan las siete cifras en el mismo orden de extracción.

A estos premios se suman los que ya ha repartido esta mañana la Lotería Nacional, así como los que reparte, cada día, Super Once y Triplex. SELAE, además, organiza a diario (también los sábados) un sorteo de la Bonoloto que, este pendiente de confirmación, se suma al del Sueldazo del fin de semana.

Cómo se juega a La Primitiva

Para jugar a La Primitiva, los jugadores deben pagar 1 euro para realizar una apuesta, y un euro adicional por cada columna jugada. Además, si se marca la casilla de 'Joker', ha de pagarse un euro más.

El juego se puede jugar de manera simple, seleccionando entre una y ocho columnas con seis apuestas en cada una. También se puede jugar por la opción múltiple, en la que se seleccionan más de seis números en la primera columna. Esta opción encarece la participación por cada número adicional.

Los jugadores eligen una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Se consideran ganadores de primera categoría aquellos jugadores que acierten los seis. A cada participación se le asigna un número complementario aleatoriamente, que solo es tenido en cuenta si el jugador ha acertado cinco de las seis cifras ganadoras. Al que acierte estas cinco más el complementario se le considera acertante de segunda categoría.

El sorteo de La Primitiva se realiza todos los lunes, jueves y sábados a las 21.40h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se pueden realizar apuestas para un solo sorteo (el siguiente que se vaya a realizar) o de manera semanal (los dos siguientes). En caso de escoger la segunda opción, el coste de la apuesta se duplica.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

