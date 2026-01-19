Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

¡Premio de 81,5 millones!

La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado ganador del lunes 19 de enero de 2026

Repasa cuáles son los números ganadores en el sorteo de La Primitiva de este lunes 19 de enero ¡que se lleva el bote de 81,5 millones de euros!

Un lunes más, una Primitiva más. La semana ha comenzado con los primeros sorteos del día (Triplex y Super Once) pero el grueso de las loterías se celebra por la noche. Después del sorteo de la Bonoloto, es el turno de La Primitiva: sobre las 21:40 se celebra el sorteo de este lunes 19 de enero, ¡con un bote de 81,5 millones de euros!

Los números premiados del sorteo de La Primitiva (19/01/2026) son los siguientes:

  • Combinación ganadora: pendiente de confirmación
  • Número complementario: pendiente de confirmación
  • Reintegro: pendiente de confirmación
  • Joker: pendiente de confirmación

El Joker de La Primitiva es un sorteo asociado a esta lotería que consiste en la asignación de un número aleatorio de siete cifras. El acertante que tenga no sólo las siete cifras sino en el mismo orden en el que fueron extraídos se lleva un premio de un millón de euros.

Para jugar a La Primitiva, los jugadores deben pagar 1 euro para realizar una apuesta, y un euro adicional por cada columna jugada. Además, si se marca la casilla de 'Joker', ha de pagarse un euro más. El juego se puede jugar de manera simple, seleccionando entre una y ocho columnas con seis apuestas en cada una. También se puede jugar por la opción múltiple, en la que se seleccionan más de seis números en la primera columna. Esta opción encarece la participación por cada número adicional.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Los jugadores eligen una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Se consideran ganadores de primera categoría aquellos jugadores que acierten los seis. A cada participación se le asigna un número complementario aleatoriamente, que solo es tenido en cuenta si el jugador ha acertado cinco de las seis cifras ganadoras. Al que acierte estas cinco más el complementario se le considera acertante de segunda categoría.

El sorteo de La Primitiva se realiza todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se pueden realizar apuestas para un solo sorteo (el siguiente que se vaya a realizar) o de manera semanal (los dos siguientes). En caso de escoger la segunda opción, el coste de la apuesta se duplica.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

