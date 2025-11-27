ONCE | Comprobar los resultados del Super 11 de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

Vuelve el sorteo de Super Once, un juego de la ONCE que se celebra todos los días. Consulta los números premiados en cada uno de los sorteos diarios del Super Once del jueves 27 de noviembre de 2025.

Un jueves más vuelve el sorteo del Super Once, el cuarto de la semana y con otros tres aún por delante. A las 10:00h, a la misma hora a la que se celebra el primero del Triplex, la ONCE da a conocer las primeras combinaciones ganadoras del sorteo del Super 11 de la ONCE, que reparte suerte cinco veces por día. Los números premiados de este jueves, 27 de noviembre, son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

El Super Once es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Lo mismo se aplica al Triplex, Así, para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Los pasos a tener en cuenta para jugar al Super Once se resume en uno: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).