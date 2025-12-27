[ONCE] Los 5 resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del sábado 27 de diciembre de 2025

El Triplex de la ONCE reparte premios en los cinco sorteos de este sábado

A pocos días de que finalice el año, la ONCE celebra sus últimos sorteos del Triplex de la ONCE en sábado. Comprueba en laSexta.com los cinco sorteos diarios del sábado 27 de diciembre de 2025.

Hoy empezaríamos diciendo que la semana está a punto de acabar, pero también hay que decir que el año está igual: hoy, 27 de diciembre de 2025, es el penúltimo día de la semana y el último sábado del año. Y, por lo tanto, los cinco últimos sorteos del Triplex en sábado del año, así como los penúltimos cinco sorteos del Triplex de la semana. Vamos, que nos liamos. Que tras los Triplex del viernes, llegan los Triplex del sábado.

A partir de las 10:00h de la mañana, cuando se celebra el primero del día, el Triplex de la ONCE continúa sorteando pequeños premios a lo largo de la jornada, a la vez que lo hace el Super Once. Son cinco en total, desde por la mañana hasta por la noche. Estos son todos los resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del sábado 27 de diciembre de 2025:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

Lista de premios del Triplex de la ONCE

¿Qué cantidad de dinero puedo recibir de los premios del Triplex de la ONCE?

Los premios de este sorteo no son millonarios ni alcanzan grandes recompensas, sin embargo celebrando 5 sorteos diarios, las probabilidades de hacerte con el mayor de sus premios aumentan. Con un número de tres cifras como resultado, el premio del Triplex dependerá de la cantidad de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 0,50 euros

Si se acierta sólo la última cifra: 0,50 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).