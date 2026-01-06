Las terminaciones más premiadas en el sorteo de la Lotería del Niño (y diferencias con la de Navidad)

El propietario de la administración L'Agustinica en el Paseo Florencia de Murcia, Pepe Imbernón (i), muestra el número premiado con el segundo premio del sorteo de la lotería del Niño, del que ha vendido 10 décimos.

El sorteo del Niño tiene menos historia que la Lotería de Navidad, que se celebra desde hace más de 200 años. A lo largo de los años que se ha celebrado el sorteo del día de Reyes estas han sido las terminaciones más premiadas.

La Lotería de Navidad es el sorteo más esperado del año, pero pocos días después, llega el sorteo del Niño. Sí, los premios de la Lotería del Niño son más pequeños, pero se reparten muchos más, por lo que las probabilidades de llevarse algo son mayores. Y aunque muchos tiran de superstición, hay algunos jugadores que prefieren revisar las terminaciones más premiadas para elegir sus décimos. ¿Sirve para algo? No, en absoluto. Pero hay quien deposita sus esperanzas en la estadística.

Por ejemplo, el reintegro más afortunado de la Lotería de Navidad es el 5, que ha salido un total de 32 veces; sin embargo, el Gordo de Navidad no termina en 5 desde hace 17 años, que se dice pronto. El 5, por su parte, sólo ha sido la terminación del primer premio del Niño en 12 ocasiones, la mitad que el número más afortunado de este sorteo, que es el 0.

En el otro lado de la balanza está el número 3, el menos afortunado del sorteo del Niño. De hecho, entre las terminaciones más buscadas en este tipo de sorteos está el número 13, asociado a la mala suerte, cuya terminación es precisamente esta. En esto tampoco coincide con la Lotería de Navidad: el menos afortunado del sorteo navideño es el 1, que sólo ha salido ocho veces; el 3, por su parte, es el cuarto menos agraciado, pero ha salido un total de 21 veces.

Si comparamos los primeros premios del Niño que han terminado en 0 con todos los demás, tenemos una diferencia abismal: si este, siendo el más frecuente, ha salido 23 veces, el segundo más frecuente sólo lo ha hecho 14 veces (es el 7, uno de los considerados números de la suerte); mientras que en tercera posición están empatados el 4 y el 9, con 13 reintegros del sorteo cada uno.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.