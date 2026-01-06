El tercer premio de la Lotería del Niño 2026 se va para el 32615

Continúa el sorteo con la extracción de los dígitos que conforman el tercer premio de la Lotería del Niño: cada décimo con esta combinación reparte 25.000 euros, que el afortunado recibe de manera íntegra.

Después de las primeras extracciones, que reparten los primeros pequeños premios del sorteo de la Lotería del Niño, llega la hora de la verdad. Los niños de San Ildefonso van extrayendo, uno a uno, los números que conforman las combinaciones ganadores de los premios grandes: el primero en salir ha sido el tercer premio, que en 2026 ha caído en el número 32615.

El tercer premio del Niño se ha ido, en esta ocasión, para Granada y Burgos, las dos únicas localidades que han vendido este número. Todos los décimos con los números del 32600 al 32699, salvo el propio 32615, se llevan 100 euros.

El tercero de los premios del sorteo del Niñoreparte un total de 250.000 euros por serie, lo que suponen 25.000 euros al décimo. De los tres grandes, es el único que se cobra de manera íntegra, ya que el gravamen especial de los premios de sorteos y loterías sólo afecta a los premios que superen los 40.000 euros. Los técnicos de Hacienda (Gestha) han pedido al Gobierno recuperar el límite exento de impuestos inicial, de 2.500 euros, lo que supondría una mayor recaudación para Hacienda, pero también un premio menor para los afortunados: concretamente, de modificarse otra vez este gravamen el tercer premio se vería reducido a 20.500 euros, 4.500 menos que lo que se recibe a día de hoy.

El tercer premio también reparte dinero entre los que se acercan, que es lo que se conoce como aproximaciones: así pues, cada décimo en la misma centena, salvo el ganador, se lleva 100 euros por décimo. En 2025, el número premiado con el tercer premio fue el 66777, un número que se había vendido por casi toda la geografía española, desde Albacete hasta Zaragoza.

Dado que en la Lotería del Niño hay más probabilidades de llevarse premio que en la Lotería de Navidad, si este no es uno de tus décimos no decaigas: puedes seguir comprobando el resto de tus números con el Lotómetro de laSexta, donde podrás consultar cada uno de los premios en tiempo real.