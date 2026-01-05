El ranking de las provincias con más gasto en la Lotería del Niño: Soria encabeza, Huelva cierra

¿Cuál es la provincia donde más dinero se gasta en el Sorteo del Niño? ¿Quién compra más décimos? La colaboradora Elizabeth López ofrece los datos en el plató de Aruser@s.

A pocas horas de celebrar el Sorteo del Niño, surge la pregunta en el plató de Aruser@s: ¿cuál es la provincia donde más dinero se gasta en décimos? Cada año, los españoles esperan con ilusión este momento y las cifras de gasto revelan curiosas diferencias entre unas provincias y otras.

Según los datos presentados por Elizabeth López en el programa, Soria encabeza la lista con un gasto medio de 54 euros por habitante, seguida de cerca por Burgos (32 euros) y Palencia (31 euros). Por el contrario, las provincias que menos invierten en décimos son Huelva (7,91 euros), Baleares (10,26 euros) y Tarragona (10,40 euros).

"En Soria se han gastado de media 54 euros y han comprado casi seis décimos por persona. Castilla y León vuelve a coronarse como la comunidad donde más gasto se hace: ya lo hicieron en el sorteo de Navidad y ahora repiten con el del Niño", detalla la periodista en el plató, a lo que Hans Arús responde entre risas: "Algo estamos haciendo mal porque solo con Angie y Javier Ricou ya tendríamos que estar superando a cualquier comunidad".

No obstante, el tertuliano añade con humor que, después de "no haber conseguido nada con la lotería de Navidad", volverán a intentarlo mañana.

