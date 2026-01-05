¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería del Niño de 2026?

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 6 de enero es el primer gran sorteo extraordinario del año. A diferencia del de Navidad, para este se pueden comprar los décimos hasta muy cerca de la celebración del mismo.

Aunque los escaparates de las tiendas se visten de Navidad desde noviembre, el pistoletazo de salida lo da la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre. Y lo cierra otro sorteo, el primer gran extraordinario del año, el sorteo de la Lotería del Niño, que se celebra siempre el 6 de enero. Ambos tienen ciertas similitudes, como que se celebran un día fijo (da igual en qué día de la semana caiga) y que reparten una cantidad de dinero en premios más alta que el resto de sorteos de Lotería Nacional. Aunque también existen grandes diferencias entre ellos.

Por ejemplo, mientras que el primer premio de Navidad reparte 400.000 euros por décimo, el mayor de los premios de la Lotería del Niño es menor, exactamente la mitad: 200.000 euros por décimo. El resto de premios también son menores, aunque siempre se dice que en el sorteo del día de Reyes hay más probabilidades de llevarse premios, porque en términos globales, se reparten muchos más premios, el doble, más o menos.

Otra de las diferencias radica en el formato del sorteo: mientras en el de Navidad sólo hay dos bombos, uno que contiene los 100.000 números que entran en juego y otro, donde se introducen las más de 1.800 bolas de los premios que se reparten, en el sorteo del Niño se utilizan cinco bombos, con 10 bolas cada uno: cada uno de los niños que participa en el sorteo extraen un dígito, conformando así las combinaciones ganadoras de cada uno de los premios.

También es diferente en duración: la Lotería de Navidad dura unas cuatro horas o más, mientras que el sorteo del Niño apenas dura media hora, en la que se van extrayendo los premios de manera ordenada. Así pues, mientras el 22 de diciembre no podemos saber cuándo saldrá el Gordo, porque responde al azar, en el sorteo del Niño sí lo sabemos, porque los premios se van extrayendo en un orden concreto.

¿Hasta cuándo se puede participar en el sorteo?

Otra de las grandes diferencias entre ambos sorteos está precisamente en su participación: la Lotería de Navidad comienza a venderse en julio y se puede comprar hasta la víspera del sorteo, seis meses en los que se pueden adquirir décimos en los diferentes puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado.

Para el sorteo de la Lotería del Niño los plazos son mucho más cortos: los décimos se ponen a la venta relativamente tarde, por lo que se pueden comprar únicamente desde finales de octubre o principios de noviembre, por lo que la campaña del Niño se extiende durante unos dos meses. ¿Y hasta cuándo se pueden comprar? Otra cosa que los diferencia: los décimos para el sorteo del Niño se pueden comprar hasta el mismo día del sorteo, el 6 de enero, dos horas antes del mismo.

Dado que el sorteo comienza a las 12:00h, los puntos oficiales de venta (tanto online como las administraciones) permiten la venta de participaciones hasta las 10:00h de la mañana del día de Reyes. Eso sí, hay que tener en cuenta que al tratarse de un día festivo a nivel nacional según el calendario laboral, puede que muchas administraciones permanezcan cerradas la mañana del 6 de enero.

