¿Qué día y a qué hora es el sorteo de la Lotería del Niño de 2026?

El sorteo del Niño es bastante diferente al de Navidad, aunque los premios también son muy jugosos. Esta es toda la información que has de saber sobre el sorteo extraordinario del día de Reyes de la Lotería Nacional.

La Lotería del Niño tiene menos historia que la de Navidad, pero también tiene su aquel. Se trata de uno de los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el primero del año, conocido como sorteo del Niño desde 1966. En 1941 se configuró con personalidad y denominación propias, aunque existen referencias documentales de este sorteo ya en 1868. Y sí, efectivamente se conoce como sorteo del Niño, desde antes de que fuera su nombre oficial, por la proximidad de su celebración a la epifanía del Señor o la Adoración del Niño Jesús por parte de los Magos de Oriente.

Esto ya nos da pistas de cuándo tiene lugar: el 6 de enero, día de Reyes. Siempre se celebra este día, caiga cuando caiga, una jornada festiva según el calendario laboral. El sorteo tiene lugar a las 12:00h de la mañana desde el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, y también suelen cantar los premios los niños y niñas de San Ildefonso, aunque hay considerables diferencias con respecto a la Lotería de Navidad: para este se utilizan cinco bombos, con 10 bolas cada uno, del número 0 al 9, que se van extrayendo para conformar los números ganadores.

De esta manera, en el sorteo del Niño se sabe cuándo va a salir el primer premio, porque los números se van extrayendo en un orden específico, desde los premios menores hasta el mayor de todos, el primer premio, que reparte dos millones de euros por serie, o lo que es lo mismo, 200.000 euros (brutos) por décimo.

Orden en el que se extraen los premios del Niño en 2026

Aunque en el caso del sorteo de la Lotería del Niño sólo hay tres premios grandes, se reparten otros premios, a extracciones de menos dígitos. Este es el orden en el que se van conociendo los premios:

Cinco extracciones de dos dígitos, que reparten 40 euros por décimo

14 extracciones de tres dígitos, que reparten 100 euros por décimo

Dos extracciones de cuatro dígitos, que reparten 350 euros por décimo

Una extracción de cinco dígitos, que reparte 25.000 euros por décimo (tercer premio)

Una extracción de cinco dígitos, que reparte 75.000 euros por décimo (segundo premio)

Una extracción de cinco dígitos, que reparte 200.000 euros por décimo (primer premio)

Dos extracciones de un dígito, que reparten 20 euros por décimo (reintegros)

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.