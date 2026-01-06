MAPA | ¿Dónde han caído los premios de la Lotería del Niño?

Los loteros de la administración de Bilbao que ha vendido parte del primer premio del sorteo del Niño de 2026

El tercero, en dos provincias; el primero, el más repartido de todos. En más de un centenar de localidades se han repartido los décimos del primer premio del sorteo del Niño, de dos millones de euros la serie.

El sorteo de la Lotería del Niño no tiene nada que ver con el de Navidad: es mucho más rápido, los premios son menores... pero se reparte más suerte. Porque el número de premios posibles es mucho mayor el 6 de enero que el 22 de diciembre. Y en esta ocasión, además, ha quedado todo muy repartido. El tercer premio se ha quedado únicamente en dos provincias (Burgos y Granada), mientras que el segundo ya se ha ido a algún que otro lugar.

Pero el primero... el primer premio ha repartido euros por toda España. El 06703 se ha vendido en multitud de administraciones de España: en el siguiente mapa puedes consultar dónde se han vendido todos los décimos de cada uno de los tres grandes premios en la península ibérica y Baleares.

Además, en Canarias, también se ha repartido parte del primer premio, concretamente en Firgas, Las Palmas, Moya y Playa de Arinaga (Las Palmas de Gran Canaria), y en Arico, Cruz Santa, El Tanque, Garachico, Granadilla de Abona, Guargacho, Icod de los Vinos, Las Caletillas, San Cristóbal de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz).

