Estos son todos los premios pequeños de la Lotería del Niño de 2026, de 20 a 350 euros por décimo

Antes de cantar los tres grandes premios del sorteo, los niños y niñas de San Ildefonso van extrayendo los premios menores: un total de 21 combinaciones de dos, tres y cuatro dígitos, a los que se suman otros dos reintegros.

Ya ha dado comienzo el sorteo de la Lotería del Niño de 2026, con los primeros bombos girando para extraer los premios de la jornada. A diferencia del sorteo de Navidad, la Lotería del Niño utiliza cinco bombos: cada uno de ellos tiene 10 bolas, del 0 al 9, de los cuales los niños y niñas de San Ildefonso van extrayendo uno a uno los dígitos que van conformando las combinaciones premiadas. A diferencia de lo que ocurre con la Lotería del 22 de diciembre, en este sorteo se extraen tres grandes premios, pero antes de ellos los pequeños van cantando premios menores, que van desde los 40 a los 350 euros por décimo, conformados por dos, tres o cuatro dígitos.

40 euros para los décimos con estas terminaciones (2 dígitos)

27

54

37

44

94

100 euros para los décimos con estas terminaciones (3 dígitos)

367

643

156

325

511

058

457

510

861

640

400

887

392

248

350 euros para los décimos con estas terminaciones (4 dígitos)

3682

1829

Una vez que terminan estas primeras 21 extracciones, salen los premios grandes: el tercero reparte 25.000 euros por décimo; el segundo, 75.000 euros; y el primero, el más esperado, 200.000 euros por décimo. Y para rematar la jornada, se extraen otras dos bolas, de manera separada, para finalizar la lista de premios con un total de tres reintegros, estos dos más la terminación del primero de los premios.

20 euros para los décimos con estas terminaciones (reintegros)