Ahora

Sorteo del día de Reyes

Estos son todos los premios pequeños de la Lotería del Niño de 2026, de 20 a 350 euros por décimo

Antes de cantar los tres grandes premios del sorteo, los niños y niñas de San Ildefonso van extrayendo los premios menores: un total de 21 combinaciones de dos, tres y cuatro dígitos, a los que se suman otros dos reintegros.

Un hombre, comprando Lotería del Niño de 2026 en una administración de MelillaUn hombre, comprando Lotería del Niño de 2026 en una administración de Melilla EFE/ Jose Manuel Giner

Ya ha dado comienzo el sorteo de la Lotería del Niño de 2026, con los primeros bombos girando para extraer los premios de la jornada. A diferencia del sorteo de Navidad, la Lotería del Niño utiliza cinco bombos: cada uno de ellos tiene 10 bolas, del 0 al 9, de los cuales los niños y niñas de San Ildefonso van extrayendo uno a uno los dígitos que van conformando las combinaciones premiadas. A diferencia de lo que ocurre con la Lotería del 22 de diciembre, en este sorteo se extraen tres grandes premios, pero antes de ellos los pequeños van cantando premios menores, que van desde los 40 a los 350 euros por décimo, conformados por dos, tres o cuatro dígitos.

40 euros para los décimos con estas terminaciones (2 dígitos)

  • 27
  • 54
  • 37
  • 44
  • 94

100 euros para los décimos con estas terminaciones (3 dígitos)

  • 367
  • 643
  • 156
  • 325
  • 511
  • 058
  • 457
  • 510
  • 861
  • 640
  • 400
  • 887
  • 392
  • 248

350 euros para los décimos con estas terminaciones (4 dígitos)

  • 3682
  • 1829

      Una vez que terminan estas primeras 21 extracciones, salen los premios grandes: el tercero reparte 25.000 euros por décimo; el segundo, 75.000 euros; y el primero, el más esperado, 200.000 euros por décimo. Y para rematar la jornada, se extraen otras dos bolas, de manera separada, para finalizar la lista de premios con un total de tres reintegros, estos dos más la terminación del primero de los premios.

      20 euros para los décimos con estas terminaciones (reintegros)

      • 1
      • 0
        *Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

        Las 6 de laSexta

        1. Felipe VI defiende el aumento del gasto en Defensa ante "una amenaza creciente que llega al corazón de Europa"
        2. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Trump confirma que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días como prevé la legislación: "Yo estoy al mando"
        3. Varios testigos escuchan un fuerte tiroteo en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela
        4. Lotería del Niño 2026, en directo | El primer premio del sorteo viaja de Alfafar a Rubí, un Gordo muy repartido
        5. Ni el frío ni la lluvia detienen a los Reyes Magos: temperaturas bajo cero y calles llenas de ilusión
        6. Hallan el cuerpo de uno de los dos menores desaparecidos y el casco del barco en el que naufragó la familia española en Indonesia