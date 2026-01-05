¿Cuánto dinero se queda Hacienda de la Lotería del Niño en 2026? Estas son las previsiones de Gestha

En 2025, la emisión del sorteo de la Lotería del Niño asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% es lo que se puede destinar a premios. El resto se va para Hacienda, aunque no es lo único.

Igual que ocurre con la Lotería de Navidad, el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño destina una parte de la emisión a premios y otra, a Hacienda. En concreto, en 2026, la emisión de este sorteo asciende a 1.100 millones de euros: el 70% se destina a premios mientras que el 30% se va directamente para las arcas del Estado. Eso sí, a esto hay que sumarle el gravamen especial de los premios —el 20% de todos los premios que superen los 40.000 euros—, que también se va para Hacienda, así como el dinero de los décimos premiados que no se hayan vendido o de los que no se cobren.

¿Y cuánto es en total? Nunca se sabe, hasta que pase. Eso sí, los cálculos previos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que las arcas públicas ingresarán 21,45 millones de euros, siempre y cuando se vendan todos los décimos del primer y del segundo premio, lo que supone casi dos millones más de los que se ingresaron en el sorteo del pasado año. ¿Por qué más? Porque en 2026 se han puesto a la venta cinco series más que en 2025.

Gestha ha recordado que este sorteo repartirá hasta 770 millones de euros en premios, al igual que el año pasado, y sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo, que pagarán el 20% de la parte que exceda de los 40.000 euros exentos. Así, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Además, han señalado que los agraciados que compartan un décimo premiado con más de 40.000 euros tendrán que identificarse ante Hacienda, así como la parte correspondiente a su participación, por lo que todos ellos soportarán la parte proporcional del gravamen, ya que este se exige sobre la cuantía del premio que supere los 40.000 euros al décimo, siendo indiferente la parte del premio que reciba cada participación, incluso si la parte del premio de esa participación es menor de 40.000 euros.

Gestha ha advertido a los premiados que hayan contratado un seguro de reintegro de los impuestos de la lotería que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido tributa como incremento de patrimonio a incluir en la declaración de la renta correspondiente a 2026, junto al resto de sus rendimientos sometidos a la escala general.

