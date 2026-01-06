¿Cuándo se pueden cobrar los premios del sorteo de la Lotería del Niño de 2026?

Igual que los premios de la Lotería de Navidad, los del sorteo del Niño tienen fecha de caducidad. Existe un plazo de tres meses para cobrarlos, ¿pero a partir de qué momento se puede canjear el dinero?

Al igual que los premios de la Lotería de Navidad, los del sorteo del Niño también tienen caducidad. Pero lo que más nos importa un 6 de enero es a partir de cuándo se pueden cobrar. Vayamos por partes: a diferencia que el sorteo del 22 de diciembre, la Lotería del Niño es un sorteo muy breve, de algo menos de media hora, donde se confirman una y otra vez los premios en el transcurso del mismo.

En cuestión de unos 20 minutos se han extraído todas las terminaciones premiadas, el tercero, el segundo y el primer premio y los dos reintegros. Ahora, habrá que esperar a mañana, martes 7 de enero, para empezar a cobrar los premios. ¿Por qué? Porque todos los premios que superen los 2.000 euros se tienen que cobrar necesariamente en una entidad bancaria y hoy, al ser festivo nacional, están cerradas todas.

Sí puede que, si alguna administración de Lotería abriera (siempre y cuando la legislación se lo permita) se podrían cobrar los premios inferiores a los 2.000 euros. Pero en términos generales, podríamos decir que los premios se empezarán a cobrar justo el día después del sorteo.

¿Y hasta cuándo? Pues hasta el 7 de marzo de 2026, que es sábado, por lo que habrá que tener un poco en cuenta las circunstancias de cada entidad. Todos los premios de Loterías caducan a los tres meses del día siguiente del sorteo, por lo que para los premios del sorteo del 6 de enero estos tres meses se cumplen este día. ¿Qué ocurre? Que al ser sábado, las entidades bancarias seguramente estén cerradas también, por lo que podríamos decir que para asegurarnos el cobro, deberíamos ir antes del 6 de marzo.

Recuerda que sólo dos entidades bancarias están autorizadas a pagar los décimos premiados de Loterías: Caixa Bank y BBVA.

