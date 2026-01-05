Guarda tus décimos con el Lotómetro de la Lotería del Niño de 2026 para comprobarlos el día del sorteo

Igual que en el sorteo de Navidad, laSexta ofrece la mejor herramienta para comprobar los décimos de la Lotería del Niño, que se celebra el martes 6 de enero de 2026.

Hace días ya del sorteo de la Lotería de Navidad, pero el Lotómetro de laSexta no descansa. No lo hace porque ahora llega la Lotería del Niño, el primer sorteo extraordinario de Lotería Nacional del año, que se celebra el martes 6 de enero a las 12:00h de la mañana. Y sí, aunque aún falten unas horas, ya puedes recurrir al Lotómetro para ir guardando los décimos con los que participas en este sorteo.

Porque el día 6 de enero, efectivamente, lo importante es comprobar si alguno de nuestros números está premiado, pero hasta que llegue el momento, el Lotómetro es la mejor 'cartera' de décimos: en lugar de llevarlos en el bolsillo o en una cartera, susceptibles de ser robados o de perderse, puedes dejarlos a buen recaudo en casa e introducirlos en el Lotómetro para, una vez que se celebre el sorteo, comprobar si tienen premio.

¿Cómo funciona el Lotómetro? Es muy sencillo: sólo tienes que introducir los números con los que juegas y la cantidad jugada y guardarlos. Si no incluyes la cantidad jugada, aparecerá por defecto el precio de un décimo íntegro (20 euros). Pero recuerda, es importante modificarlo si no tienes un décimo completo, porque de resultar premiado, la cuantía que te dará el Lotómetro será la que le corresponda a lo jugado.

El día del sorteo ya sólo tendrás que pulsar la opción de 'Comprobar' para ver si el número o los números en cuestión han resultado premiados. Puedes ir añadiendo los números que quieras, borrando también los que quieras o incluso eliminarlos todos (con la opción de 'Vaciar Lotómetro') y volver a empezar. Además, también podrás compartir con tus contactos el resultado a través de WhatsApp, únicamente pulsando el símbolo de la app de mensajería que aparece junto al número.

Antes del sorteo, todos los resultados aparecerán como 'Pendientes de sorteo', pero una vez que empiece ya verás resultados reales: no premiado si no tiene ningún premio, o la cantidad que le corresponda si ha resultado premiado a lo largo del sorteo. Ahora sólo queda esperar y llamar a la suerte.

