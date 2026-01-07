Anécdotas del Sorteo del Niño de 2026: una lotera de Badajoz gana el primero premio con un décimo "defectuoso"

Los loteros de Almendralejo (Badajoz) muestran el primer premio del Sorteo del Niño de 2026, vendido en su establecimiento.

Tras el sorteo del día 6 de enero de 2026, con todos los premios repartidos, solo queda conocer anécdotas como la ocurrida en Guadiana, donde se han repartido varios décimos del 06703.

El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño ha repartido millones de euros por todo el país para dar la bienvenida al 2026 por todo lo alto. El número 06703 dejaba sus 200.000 euros al décimo por (prácticamente) todas las comunidades autónomas: 146 administraciones españolas han vendido este número dejando suerte en todos lados... A excepción de Cantabia, la única comunidad autónoma donde el ganador del primero premio del Sorteo del Niño no se dejaba ver.

Entre todo el mapa que muestra dónde han caído los premios de la Lotería del Niño nos detenemos especialmente en Badajoz, concretamente en Guadiana del Caudillo, un municipio que vendía dos décimos del 06703... Y uno "defectuoso".

Al menos eso cuenta María Antonia Risco Capella, lotera y responsable de la floristería situada en la Ronda Sur de Guadiana, al relatar su anécdota a la agencia de noticias EFE.

A María Antonia le costó celebrar que había sido una de las agraciadas con el primer premio en el sorteo de este año. Todo porque, en el agetreo de emitir y vender décimos físicos de la Lotería del Niño, uno de ellos salió 'a medias'.

Un problema de impresión que recibe el 'OK' de SELAE

A última hora, el mismo 5 de enero (tan solo un día antes del sorteo), esta lotera y florista se decidía a comprar un número al azar mediante el terminal de su establecimiento. Al intentarlo, la impresora sufrió un fallo y se quedó atascada, provocando así que esta participación imprimiera a medias el código QR por el que se comprueba si el décimo estaba o no premiado.

"Intenté anularlo, pero ya no me daba tiempo porque había mucha gente y seguía haciendo operaciones", explica María Antonia, "entonces me quedé con él; bueno, 20 euros perdidos", pensó. ¡Ni mucho menos! Cuál sería su alegría al comprobar, como bromea al contar la anécdota, que esos 20 euros al final "van a ser ganados", ¡y tanto que sí!

Porque el mismo día del sorteo, en la mañana del 6 de enero (Día de Reyes y de la Lotería del Niño) era precisamente su número el que salía ganador del primer premio gracias al azar. Y no ha sido el azar, si no los expertos de Loterías y Apuestas del Estado, quienes han certificado que su participación es perfectamente válida, además de recordar que las ventas por terminal son "cien por cien" seguras. Mientras la Real Casa de Moneda y Timbre siguen un riguroso protocolo para afbricar los décimos de la Lotería, también existe la opción de hacerte con tu décimo impreso en terminal, al momento, en la administración oficial correspondiente.

Así, con los décimos vendidos a sus clientes y el suyo propio "defectuoso", María Antonia Risco repartía 600.000 euros en total en su municipio extremeño.