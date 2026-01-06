El 45875, segundo premio del sorteo del Niño, reparte 750.000 euros por serie

El premio por décimo es de 75.000 euros, aunque después de impuestos se queda en 68.000 euros. El segundo premio de la Lotería del Niño reparte dinero, además, a sus aproximaciones y centenas.

A toda velocidad tiene lugar el sorteo de la Lotería del Niño, que comenzó pasadas las 12:00h en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Y después de las primeras extracciones —una veintena de terminaciones que reparten premios pequeños que van desde los 40 a los 350 euros— llegan los protagonistas de la jornada. Primero fue el tercer premio, que es el primero de los 'hermanos mayores' en salir, y ahora ha sido el turno del segundo premio: los 750.000 euros por serie se van para el número 45875, que reparte 75.000 euros brutos por décimo.

Pero este no es el único décimo que reparte premios: los décimos anterior y posterior al segundo premio, es decir, los números 45874 y 45876 se llevan 610 euros (6.100 la serie), mientras que todos los números entre el 45800 al 45899, salvo el 45875, así como todos los décimos terminados en 875, se llevan 100 euros. Este segundo premio ha estado un poco más repartido que el primero: había sido consignado en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Madrid, Aranjuez (Madrid) y Las Cabañuelas (Almería).

Insistimos en lo de brutos porque a diferencia del tercero, el segundo premio del sorteo del Niño sí está sujeto a retenciones: de los 75.000 euros de cada décimo premiado, 7.000 euros se van directamente para Hacienda, mientras que cada afortunado con un décimo con esta combinación se lleva 68.000 euros. Además, el segundo premio también reparte otros premios más pequeños: los décimos con el número anterior y el posterior a este se llevan 610 euros, mientras que todos los incluidos en la misma centena (salvo él mismo, obviamente) se llevan 100 euros. Los décimos cuyas tres últimas cifras coincidan con el segundo también se llevan 100 euros, que no están nada mal.

Los segundos premios del sorteo del Niño, igual que el resto de premios, se pueden cobrar desde el 7 de enero. Y no porque se tarde más que en la Lotería de Navidad en confirmar los números premiados, sino porque el 6 de enero es día festivo nacional, según el calendario laboral, razón por la cual todos los bancos permanecen cerrados. Así pues, habrá que esperar al miércoles para acudir a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE, que son Caixa Bank y BBVA, para poder canjear el décimo premiado por los 68.000 euros correspondientes.

En 2025, el segundo premio fue un número muy similar al del tercer premio: si el tercero se iba para el 66777, el segundo se lo quedaba el 06766, un número que había sido vendido también en diferentes puntos del país, desde Granada a Manzanares el Real (Madrid), pasando por Gijón (Asturias), Elche (Alicante) o La Villa de Don Fabrique (Toledo).

Teniendo en cuenta que la Lotería del Niño reparte muchos más premios que la de Navidad, no te pongas triste si no tienes este segundo premio, porque tienes unas probabilidades de casi un 8% de obtener alguno de los casi 40.000 premios que se reparten en este sorteo, aunque sean más pequeños. Es cierto que las probabilidades de hacerse con este segundo son las mismas que las de hacerse con el primero, o con el Gordo en Navidad: una entre 100.000. Así pues, si quieres estar seguro de si te ha tocado algo o no, lo más fácil es acudir al Lotómetro, donde puedes guardar todos tus décimos y comprobarlos a golpe de clic (de uno solo, además).

