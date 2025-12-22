Cuántas personas pueden ganar el Gordo de la Lotería de Navidad en 2025

¿Por qué es importante? Hay que saber que es un solo número el que reparte el primer premio de la Lotería de Navidad, pero lo pueden ganar muchas personas a la vez.

Sí, el primer premio de la Lotería de Navidad es uno solo, una única combinación de cinco dígitos. Pero no es un premio unitario: lo pueden ganar tantas personas como hayan comprado el número premiado en cuestión. Pero esto sí tiene un límite. Eso sí, en 2025 el número de afortunados que se pueden llevar el Gordo del sorteo del 22 de diciembre son muchas más que el año pasado... y que el anterior.

La cantidad de ganadores del Gordo la marca principalmente el número de series que se ponen a la venta cada año. En 2025, se han puesto a la venta un total de 198 series de cada número a la venta; el año pasado fueron 193 series y en 2023, 185. Teniendo en cuenta que cada serie está compuesta por diez décimos, en 2023 había a la venta 1.850 décimos a la venta con el número ganador, mientras que el año pasado eran 1.930.

En 2025, las posibilidades son aún mayores: al ponerse a la venta 198 series, cada número tiene 1.980 décimos disponibles, por lo que casi 2.000 décimos pueden ser los agraciados con el primer premio, el que reparte 400.000 euros. Esto no quiere decir que este año vaya a haber 1.980 ganadores del Gordo, porque aquí entra otro factor: depende del número de décimos con la combinación del Gordo que se hayan vendido.

Si el número ganador del primer premio se ha agotado, se entiende que 1.980 décimos se llevarán el Gordo, pero también puede ocurrir (y ocurre) que muchos de los décimos con esta combinación no hayan sido vendidos. Así pues, este es el número máximo de décimos que pueden llevarse los 400.000 euros.

Ahora entra en juego otro factor: el de compartir los décimos. Si entre los décimos del Gordo vendidos hay jugadores que han compartido, el número de ganadores se multiplica, aunque la cuantía que se reparte sigue siendo la misma. Es decir, si un décimo del Gordo premiado se reparte entre cinco amigos o familiares, la cantidad que se reparte es la misma, pero se puede decir que "a más gente" le ha tocado el Gordo, aunque no le haya tocado de manera íntegra.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.