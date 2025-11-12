Cómo un lotero de Murcia desveló la muerte del 'calvo de la Lotería' (y llevó, al fin, el Gordo a San Pedro del Pinatar)

Miguel Ángel Zapata es quien ha revelado la muerte del 'calvo de la Lotería', pero también el responsable de la administración El Perolo, quien en 2015 quiso convertirse en el primero en vender un gran premio: ha repartido cinco Gordos.

En 2016, San Pedro del Pinatar (Murcia) había sido una de las zonas más afectadas por un fortísimo temporal, y el 22 de diciembre de aquel año, 2016, se llevó un cuarto premio de la Lotería de Navidad. En 2020, el año de la pandemia, el Gordo cayó repartido por toda España, también en San Pedro y un año más tarde, tres quintos se fueron para aquí. En 2022, otro Gordo para San Pedro. Miguel Ángel Zapata se hizo cargo de la administración El Perolo —la número 2— de San Pedro del Pinatar en 2015 y cuando llegó lo hizo con un objetivo: ser el primero en vender alguno de los premios mayores del sorteo de Navidad, que nunca habían caído allí.

Desde entonces, este pequeño municipio de unos 29.000 habitantes a orillas del mar Menor ha vivido 48 premios mayores gracias a El Perolo, entre ellos cinco Premios Gordos. "Si buscas en el diccionario, la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Pero, para mí, la suerte es realmente el gran eslabón perdido cuando buscamos por qué suceden las cosas. En esa búsqueda siempre llegamos a un eslabón que ignoramos, que nadie conoce. Y cada uno se agarra a una creencia, sea científica, cultural o filosófica", asegura a EFE Zapata.

Además de este logro, Zapata es quien ha desvelado la muerte de Clive Arrindell, el 'calvo de la Lotería', un actor británico que protagonizó los anuncios de la Lotería de Navidad durante ocho años y a quien los seguidores del sorteo recuerdan con cariño. ¿Y cómo un lotero de Murcia ha conseguido esto? Muy sencillo (aunque no tanto): otro de sus sueños como administrador de Lotería era crear la 'Ruta de la Suerte', un proyecto para "visibilizar la suerte", la "idea de que todos estamos aquí un poco por azar". "Quería que me acompañaran diferentes profesionales para analizar la suerte desde el punto de vista científico, cultural, filosófico...".

En España, el 'calvo de la Lotería' sigue vivo. No culpo a nadie por esa desinformación Miguel Ángel Zapata, lotero de El Perolo

Y en el marco del desarrollo de ese proyecto, se topó con la realidad: para la edición de 2025 de la 'Ruta de la Suerte' quería hablar con Arrindell, quien repartió la suerte de la Lotería de Navidad en los spots publicitarios de 1998 a 2005. Era un icono del sorteo y por eso quería contar con él, pero al tratar de localizarlo vio que no había nada reciente de su vida. Finalmente, se encontró con el nombre del actor en la lista de los actores y actrices fallecidos en 2024 en el in memoriam del UK Theatre, la principal organización de teatro y artes escénicas de Reino Unido. La sociedad de antiguos alumnos y personal del St. Augustine's College, Old Agustinians, confirmaba a Arrindell estaba entre los fallecidos en 2024.

Arrindell, cuenta Zapata, falleció "de manera repentina" en verano de 2024, tal y como ha confirmado al lotero un amigo del actor. "Aunque en España sigue vivo", escribe en su blog. Y no, no se refiere a que su memoria lo haga, sino a que hasta que él hizo pública esta información, nadie sabía que Arrindell había muerto. "No culpo a nadie por esa desinformación. Al fin y al cabo, la ilusión es algo que nunca muere".

Zapata, no obstante, sí quiere contar con Arrindell en esta 'Ruta de la Suerte': su objetivo es empezar la segunda fase, para 2026, desde el teatro de Londres en el que Arrindeel ponía voz a los personajes de William Shakespeare, en un proyecto para rendirle homenaje junto a sus compañeros de profesión y, desde allí, continuar trazando un recorrido "hasta donde la suerte nos lleve".

