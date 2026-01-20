La Comisión de Fiestas de Villamanín cobra los 26,5 millones del Gordo y hará una votación para aceptar el reparto con quita

Los detalles En la plataforma habrá dos opciones para que los premiados voten qué hacer con el reparto del premio. Y advierten de que si se elige cobrar el premio íntegro se tendrían que enfrentar a litigios, costes inciertos y plazos más largos para vrecibir el premio.

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), la localidad donde cayó el Gordo de la Lotería, y que había vendido más papeletas que décimos le correspondían, por lo que los premios a repartir no cuadraban, avanza en un nuevo comunicado que han cobrado 26,5 millones de euros y que la plataforma de registro de los premiados podría estar disponible muy pronto.

"Insistimos en que este registro en la plataforma será obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la Asociación. Es la forma segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes, y cerrar el listado con garantías", explican en un comunicado.

Según detallan, en la plataforma habrá dos opciones para votar qué hacer con el reparto del premio. Un 'Sí' al convenio', explican, supondrá adhesión al convenio debatido en la asamblea del 26 de diciembre de 2025, con la "minoración provisional del 10% aproximada, sobre el premio neto de cada papeleta". Un 'No' al convenio, supondrá la reclamación íntegra del premio, por la vía que considere oportuno el reclamante.

Y añaden que la plataforma emitirá una comunicación para que quede constancia de que esta segunda opción ello puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos, así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados.

La Comisión de Fiestas detalla además que la suma total recibida se corresponde con 26.568.000 millones de euros en forma de 81 décimos, con 328.000 euros por cada décimo, y no los 36 millones de los que se ha informado anteriormente, pues esta cantidad era la total sin impuestos, suma bruta que se reduce al llegar al beneficiario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.