Cómo encontrar un número concreto de la Lotería de Navidad de 2025

Todavía quedan algo más de dos meses para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, pero ya son muchos los que están tratando de localizar sus números. En laSexta.com puedes saber cómo localizarlos.

El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, y aunque queda algo más de un mes, ya son muchos los que están buscando sus números favoritos para participar en un sorteo que destaca por su tradición, más que por la cuantía de sus premios. Porque sí, un premio Gordo nos viene bien a todos, pero lo cierto es que los 400.000 euros (antes de impuestos) que reparte el primer premio del sorteo tampoco nos sacan de pobres. Pero la Lotería de Navidad, en realidad, es algo más que un sorteo: de hecho, sus campañas se suelen centrar en la solidaridad, en el hecho de compartir los premios, y estos valores son los que hacen de este un sorteo más tradicional que esperado a nivel económico.

En cualquier caso, para poder tener la posibilidad de ganar la Lotería de Navidad hay que participar, y es aquí donde entra la superstición. ¿Qué número queremos para el sorteo? Los hay que optan por elegir números que forman sus fechas clave (sus cumpleaños, la fecha de nacimiento de un hijo o el día del aniversario de una boda, por ejemplo) y los hay que prefieren elegir fechas de acontecimientos relevantes para diseñar sus combinaciones. En cualquier caso, elegir un número específico obliga a tener que localizarlo, allá donde se venda.

¿Se puede comprar toda la Lotería de Navidad 'online'?

Desde hace años, se puede comprar Lotería de Navidad por Internet, ya sea a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o a través de los servicios de diferentes administraciones. Sin embargo, no todos los números de pueden conseguir de esta manera. Algunos números están asignados a la compra física, repartidos por diferentes administraciones, y otros incluso están reservados en una única administración.

Si entre tus favoritos está alguno de los números que sí se pueden comprar por Internet también tienes que tener en cuenta la disponibilidad del mismo: una vez que se agota un número, no hay posibilidad de conseguirlo. Esto es porque Loterías y Apuestas del Estado emite una cantidad limitada de cada numero: en 2025 se han emitido 198 series de cada número; cada serie consta de 10 décimos, por lo que en total sólo existe la posibilidad de adquirir 1.980 décimos de un número concreto.

Cómo localizar décimos para Navidad

Así pues, lo primero que hay que hacer es entender cómo localizar décimos para la Lotería de Navidad. Lo más directo, sin intermediarios, es acudir a la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado: desde aquí, pulsas en la opción de Lotería Nacional y entre las opciones disponibles aparecerá una con el décimo de Navidad de 2025. Desde ahí, puedes escoger el número que estés buscando. Pero recuerda, si no está disponible para la venta online, sólo podrás comprarlo de manera física.

