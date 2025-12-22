Alfonso Arús conecta en directo con el Obispo en el Teatro Real de Madrid: "Mucho cuidado, que después salimos en los zapping"

La periodista de laSexta Bea Correal entra en directo en Aruser@s después de que haya salido el segundo cuarto premio, el 78477. Junto a ella se encuentra el Obispo, que está en horas bajas después de pasar la noche a la intemperie.

El segundo premio ha sido el más madrugador del día de hoy en la Lotería de Navidad 2025 y poco después ha salido el primero de los cuartos, momento en el que Alfonso Arús ha conectado en directo desde Aruser@s con Bea Correal, la periodista de laSexta enviada especial al Teatro Real.

Con ilusión, la reportera habla con uno de los personajes más míticos que de año a año nos acompaña cada 22 de diciembre: ¡el Obispo! Pero el hombre no está en su mejor momento. "Llegamos aquí muy contentos, pero el cansancio nos juega a veces una mala pasada", reconoce.

"Estoy agotado. Tengo muchas ganas de que salga el mío, que va a ser el Gordo, y ya tengo el furgón ahí preparado para ir a por el dinero", desvela.

Lo cierto es que los Niños de San Ildefonso no les han dejado echar una cabezadita a los allí presentes, cantando dos grandes premios con menos de media hora de diferencia. "Y encima tienes que tener mucho cuidado, porque luego te sacan en loszapping", advierte el Obispo.

Desde el plató del programa de laSexta, el presentador admite que se ha asustado: "¡Ay, que se nos duerme!".

