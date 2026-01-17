Lotería Nacional de los Niños de San Ildefonso: comprueba el resultado y la lista de premios del sábado 17 de enero de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de los Niños de San Ildefonso (17 de enero de 2026).

¡Llega el sorteo especial de enero! Este sábado Loterías y Apuestas del Estado rinde homenaje a sus niños y niñas de San Ildefonso con un sorteo especial. Descubre los números ganadores en laSexta.

¡Ya está aquí! Después de la Lotería de Navidad y su Gordo, del sorteo del Niño y de la vuelta a la normalidad en este nuevo año, llega uno de sorteos especiales más esperados: la Lotería Nacional 'Niños de San Ildefonso' de este 17 de enero de 2026.

Porque sí, ya se ha convertido en tradición también para los jugadores de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) este sorteo que rinde homenaje a quienes cada año, llegado el 22 de diciembre, nos recuerdan con sus voces que ya llega la Navidad, ¡y su premio Gordo!

No ha pasado un mes desde que se convirtieran en grandes protagonistas y este sábado de enero, los niños y niñas de San Ildefonso vuelven a llevar la voz cantante, aunque esta vez no de manera literal. SELAE recuerda así a la Residencia Internado San Ildefonso, con la venta de un décimo que por apenas 12 euros ofrece un primer premio de 100.000 euros (al décimo), un segundo de 25.000 € y un tercero de 5.000 €.

Premios de la Lotería de los niños de San Ildefonso

El juego cuenta con tres premios principales:

El primer premio es de 100.000 euros por décimo premiado al número pendiente de confirmación .

es de 100.000 euros por décimo premiado al número . El segundo premio es de 25.000 euros por décimo premiado al número pendiente de confirmación .

es de 25.000 euros por décimo premiado al número . El tercer premio es de 5.000 euros por décimo premiado al número pendiente de confirmación.

Premios a las extracciones especiales

En el juego del 18 de enero se realizan extracciones de cuatro, tres y dos (junto a los reintegros, de una cifra). Estas extracciones especiales premian a los décimos con números que acaban en ellas y se premian como explicamos a continuación:

Cinco extracciones de cuatro cifras: 300 euros al décimo con las terminaciones pendiente de confirmación .

al décimo con las terminaciones . Once extracciones de tres cifras: 60 euros al décimo con las terminaciones pendiente de confirmación .

al décimo con las terminaciones . Nueve extracciones de dos cifras: 24 euros al décimo con las terminaciones pendiente de confirmación .

al décimo con las terminaciones . Tres reintegros (una cifra): 12 euros al décimo con terminación en pendiente de confirmación.

Aproximaciones, centenas y terminaciones especiales

En este sorteo hay premios especiales para aquellos jugadores que se hayan quedado cerca acertar los números principales, ya sea por aproximaciones (número anterior y posterior al premiado), por encontrarse en las centenas de los premios o por sus terminaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.