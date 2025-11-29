Lotería Nacional de hoy | Comprueba el resultado del sábado 29 de noviembre de 2025

Vuelve el tradicional sorteo de cada sábado celebrado por Loterías y Apuestas del Estado con un premio de 60.000 euros para el ganador de su primer premio. Descubre si se trata de ti en laSexta.com.

Este sábado la Lotería Nacional celebra un nuevo sorteo, como siempre, a las 13:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y por el sistema habitual: el de bombos múltiples.

Diez series de 100.000 billetes cada una se han emitido para este sorteo a un precio de 6 euros el décimo. El dinero destinado a los premios en este sorteo alcanza los 42 millones de euros, una cifra jugosa que no corresponde al 'bote' como sucede en el sorteo de Euromillones.

Como cada sábado, el primer premio de la Lotería Nacional obsequia con 60.000 euros al décimo ganador y el segundo premio alcanza 12.000 euros (al décimo).

Así, el resultado de la Lotería Nacional de este sábado 29 de noviembre otorga el primer premio a los siguientes números:

Primer premio: pendiente de confirmación

Segundo premio: pendiente de confirmación

Extracciones de cuatro cifras: pendiente de confirmación

Extracciones de tres cifras: pendiente de confirmación

Extracciones de dos cifras: pendiente de confirmación

Reintegros: pendiente de confirmación

Décimo del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025.

Para este sorteo, Loterías y Apuestas del Estado recupera el mensaje que se lanza cada 25 de noviembre: la casilla del décimo de la Lotería Nacional de este sábado da voz al Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres en consonancia con el Ministerio de Igualdad.

Y el próximo sábado ¡sorteo extraordinario!

El próximo sábado 6 de diciembre celebramos el Día de la Constitución en España y Loterías y Apuestas del Estado se suma a la celebración organizando un sorteo extraordinario en dicha fecha.

El sábado se convertirá así en un día especial para los loteros con el Sorteo Extraordinario del Día de la de la Constitución de la Lotería Nacional, al que se destina una emisión de diez series con 100.000 billetes cada una, en la que cada décimo cuesta 15 euros.

La hora del sorteo se mantiene: a las 13:00 horas, desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, cumpliendo con el protocolo del sistema de bombos múltiples.

Lo extraordinario sobre todo reside en su premio especial: 15 millones de euros que irán directos a un único décimo ganador.

En total 105 millones de euros irán destinados a una amplia lista de premios que se reparte del siguiente modo: