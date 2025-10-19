Ahora

Loterías y Apuestas del Estado

El Gordo de La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del 19 de octubre de 2025

La Primitiva celebra su premio 'Gordo' en domingo con un bote para hoy de 6,5 millones de euros. Descubre cuñales son los números ganadores en laSexta.com.

Gordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadosGordo de La Primitiva (domingo): comprobar números premiadoslaSexta

Como ocurrió con el Gordo de la Primitiva del pasado domingo, Loterías y Apuestas del Estado acoge un nuevo sorteo en el último día de la semana. Hoy, 19 de octubre de 2025, el sorteo se realiza a las 21:30h, y tiene un bote de 6,5 millones de euros.

En el Gordo de la Primitiva del domingo 19 de octubre se premia la siguiente combinación: pendiente de confirmación. El número clave y reintegro corresponden en esta ocasión al pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega el Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que realiza Loterías y Apuestas del Estado todos los domingos a las 21.30h. Este juego nació en 1993, y desde entonces ha experimentado varias transformaciones que lo han convertido en uno de los sorteos tradicionales en España.

El juego consiste en la selección de cinco números de una tabla del 1 al 54, y un número adicional del 0 al 9. El coste de la participación es de 2 euros por apuesta. Los jugadores pueden optar por realizar apuestas simples, seleccionando 5+1 números, o múltiples. En el segundo caso, se pueden seleccionar de seis a once números en la primera tabla.

Acertar esta combinación otorga el bote que se haya acumulado hasta el momento aunque, según los cálculos que se pueden comprobar en la web de Loterías y Apuestas, la posibilidad de acertar los seis números es de aproximadamente 1 entre 31.625.100.

En este sorteo existen hasta ocho categorías de premios, desde los acertantes de las seis cifras hasta los que solo acierten el número clave. Estos últimos reciben el reintegro del coste de su apuesta si aciertan el número clave.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

