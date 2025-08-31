Ahora

Loterías del domingo

Gordo de La Primitiva de hoy | Comprobar los resultados del domingo 31 de agosto de 2025

Te traemos los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado correspondiente al domingo 31 de agosto de 2025.

Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)laSexta

Como ocurrió con el Gordo de la Primitiva del pasado domingo, Loterías y Apuestas del Estado acoge un nuevo sorteo en el último día de la semana.

En el Gordo de la Primitiva del domingo 31 de agosto de 2025 se premia la siguiente combinación: pendiente de confirmación. El número clave y reintegro corresponden en esta ocasión al pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega el Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que realiza Loterías y Apuestas del Estado todos los domingos a las 21.30h. Este juego nació en 1993, y desde entonces ha experimentado varias transformaciones que lo han convertido en uno de los sorteos tradicionales en España.

El juego consiste en la selección de cinco números de una tabla del 1 al 54, y un número adicional del 0 al 9. El coste de la participación es de 2 euros por apuesta. Los jugadores pueden optar por realizar apuestas simples, seleccionando 5+1 números, o múltiples. En el segundo caso, se pueden seleccionar de seis a once números en la primera tabla.

Acertar esta combinación otorga el bote que se haya acumulado hasta el momento aunque, según los cálculos que se pueden comprobar en la web de Loterías y Apuestas, la posibilidad de acertar los seis números es de aproximadamente 1 entre 31.625.100.

En este sorteo existen hasta ocho categorías de premios, desde los acertantes de las seis cifras hasta los que solo acierten el número clave. Estos últimos reciben el reintegro del coste de su apuesta si aciertan el número clave.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra el Gobierno en el inicio del curso político del PP: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia se ponga de perfil"
  2. La flotilla Global Sumud parte a Gaza para exigir el fin de un "genocidio que empezó hace tiempo": "Los gobiernos son cómplices"
  3. Los expertos alertan de los graves daños colaterales por los incendios: "Hay que tomar medidas urgentes para conservar el suelo"
  4. Nuevo ultimátum fallido de Trump a Putin mientras aumentan las víctimas civiles en Ucrania
  5. Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla
  6. Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra