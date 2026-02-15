Comprueba el resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 15 de febrero pone en juego 4,5 millones de euros para su principal ganador.

Para este domingo 15 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).