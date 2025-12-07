El Gordo de La Primitiva de hoy | Comprueba los resultados del 7 de diciembre de 2025

Cada domingo tiene lugar el sorteo del Gordo de La Primitiva organizado por Loterías y Apuestas del Estado. Consulta en laSexta.com los números premiados en este último día de la semana.

El domingo es día del Gordo de La Primitiva: cada semana, el último día de la jornada tiene lugar este sorteo, la versión especial de La Primitiva, que se celebra los lunes, jueves y sábado. Este juego se desarrolla sobre las 21:30h, momento a partir del cual se da a conocer el número que se lleva este premio en un sorteo que tiene lugar una sola vez por semana.

La combinación premiada del domingo 7 de diciembre de 2025 es la siguiente: pendiente de confirmación. El número clave y reintegro corresponden, en este día, al número pendiente de confirmación. El bote acumulado para el sorteo del Gordo de La Primitiva de este domingo era de 11,1 millones de euros.

¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que realiza Loterías y Apuestas del Estado todos los domingos a las 21.30h. Este juego nació en 1993, y desde entonces ha experimentado varias transformaciones que lo han convertido en uno de los sorteos tradicionales en España.

El juego consiste en la selección de cinco números de una tabla del 1 al 54, y un número adicional del 0 al 9. El coste de la participación es de 2 euros por apuesta. Los jugadores pueden optar por realizar apuestas simples, seleccionando 5+1 números, o múltiples. En el segundo caso, se pueden seleccionar de seis a once números en la primera tabla.

Acertar esta combinación otorga el bote que se haya acumulado hasta el momento aunque, según los cálculos que se pueden comprobar en la web de Loterías y Apuestas, la posibilidad de acertar los seis números es de aproximadamente 1 entre 31.625.100.

En este sorteo existen hasta ocho categorías de premios, desde los acertantes de las seis cifras hasta los que solo acierten el número clave. Estos últimos reciben el reintegro del coste de su apuesta si aciertan el número clave.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).