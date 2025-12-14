Gordo de la Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del domingo 13 de diciembre de 2025

El Gordo de La Primitiva, de Loterías y Apuestas del Estado, pone en juego este domingo un bote de 11,7 millones de euros en un sorteo que tiene lugar una vez a la semana.

De lunes a domingo se celebran sorteos diarios como el Super Once, el Triplex o la Bonoloto; otros tienen lugar sólo en fines de semana pero los hay también, como el Gordo de La Primitiva, que se celebran únicamente una vez a la semana. Este sorteo tiene lugar precisamente los domingos.

En concreto, el bote acumulado para el sorteo del Gordo de La Primitiva de este domingo asciende a 11,7 millones de euros, que se irían para un único acertante que tenga en su participación los cinco números más el número clave acertados. Los números ganadores del sorteo de este domingo, 13 de diciembre de 2025, son los siguientes: pendiente de confirmación. Además, el número clave y reintegro se corresponde con el número pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega al Gordo de la Primitiva?

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que realiza Loterías y Apuestas del Estado todos los domingos a las 21.30h. Este juego nació en 1993, y desde entonces ha experimentado varias transformaciones que lo han convertido en uno de los sorteos tradicionales en España.

El juego consiste en seleccionar cinco números de una tabla del 1 al 54, y un número adicional del 0 al 9. El coste de la participación es de 2 euros por apuesta. Los jugadores pueden optar por realizar apuestas simples, seleccionando 5+1 números, o múltiples. En el segundo caso, se pueden seleccionar de seis a once números en la primera tabla.

Acertar esta combinación otorga el bote que se haya acumulado hasta el momento aunque, según los cálculos de la propia entidad, la posibilidad de acertar los seis números es de 1 entre 31.625.100. En este sorteo existen hasta ocho categorías de premios, desde los acertantes de las seis cifras hasta los que solo acierten el número clave. Estos últimos reciben el reintegro del coste de su apuesta si aciertan el número clave.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).