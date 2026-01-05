Gestha pide que el límite exento de impuestos de los premios de la Lotería vuelva a ser de 2.500 euros

En 2012 se introdujo un gravamen especial a premios de loterías y sorteos que ha ido ampliándose, de 2.500 euros a los 40.000 actuales. Ahora, los técnicos de Hacienda piden que se recupere el más bajo.

En 2012, los premios de sorteos como los de la Lotería del Niño o la Lotería de Navidad 'decrecieron', no porque se redujera, sino porque se introdujo un gravamen especial que obligaba a destinar una parte a Hacienda. Los primeros años, el límite exento de impuestos era de 2.500 euros, cuantía que ha ido creciendo hasta los 40.000 euros, fijado en 2018 e intacto desde entonces. Esto hace que los primeros 40.000 euros de cada premio se reciban de manera íntegra, mientras que todo lo que exceda esta cantidad está sujeto a un impuesto del 20%, que se destina a Hacienda.

Ahora, los técnicos de Hacienda (Gestha) han reiterado su petición al Gobierno para que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018. En esta línea, han sostenido que no tiene sentido que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros y, en cambio, sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros. Con esta propuesta, el gravamen de loterías podría recaudar adicionalmente 10,7 millones de euros, un tercio más en este sorteo.

En este sentido, han recordado que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que se genere con el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo. En cambio, las sociedades deben incluir el importe íntegro del premio entre los ingresos extraordinarios del ejercicio, y deducen la retención del gravamen de loterías.

Así quedarían los premios si se recuperara el límite de 2.500 euros

Con este movimiento, todos los premios serían más pequeños de lo que son ahora. Para el sorteo del Niño, de recuperar el mínimo exento de impuestos, los premios quedarían así:

Primer premio : pasaría de los 168.000 actuales a 160.500 euros

: pasaría de los 168.000 actuales a Segundo premio : pasaría de los 68.000 actuales a 60.500 euros

: pasaría de los 68.000 actuales a Tercer premio: pasaría de los 25.000 (íntegro) a 20.500 euros

Por su parte, para los premios de la Lotería de Navidad, con las retenciones, quedarían así:

Gordo : de los 328.000 euros actuales el primer premio pasaría a ser de 320.500 euros

: de los 328.000 euros actuales el primer premio pasaría a ser de Segundo premio : de los 108.000 actuales se quedaría en 100.500 euros

: de los 108.000 actuales se quedaría en Tercer premio : de los 48.000 actuales el premio quedaría en 40.500 euros

: de los 48.000 actuales el premio quedaría en Cuarto premio : los cuartos dejarían de recibirse íntegros (20.000) y pasarían a ser de 14.000 euros

: los cuartos dejarían de recibirse íntegros (20.000) y pasarían a ser de Quinto premio: los quintos también dejarían de recibirse íntegros (6.000) y pasaría a ser de 5.300 euros

