Euromillones de hoy | Comprueba el resultado del martes 14 de octubre de 2025

Repasa la lista de números ganadores en el sorteo de Euromillones del martes, que pone en juego un premio de 17 millones de euros.

Tras el juego de Euromillones del viernes, este martes 14 de octubre de 2025 se vuelven a sortear millones de euros a las 21:00h en París. Loterías y Apuestas del Estado organiza en España este sorteo, que cuenta con un bote millonario que recibe aquella persona que acierte la combinación de cinco números más dos estrellas.

Para este martes ésta es la combinación ganadora de Euromillones: pendiente de confirmación. Las dos 'estrellas' premiadas son en esta ocasión las cifras pendiente de confirmación.

De entre todos los jugadores españoles, el sorteo de El Millón ha recompensado con un millón de euros al participante cuyo código sea el pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega a Euromillones y cuánto vale?

Euromillones es un juego de azar que tiene lugar todos los martes y viernes a las 21:00h. En él, la combinación ganadora consta de cinco números entre el 1 y el 50 y otros dos números, llamados estrellas, del 1 al 12. Acertar las siete cifras otorga el derecho a recibir el bote acumulado hasta la fecha.

Su coste es de los más elevados entre las loterías que se pueden jugar en España, ya que la apuesta simple cuesta 2,5 euros. Esto implica premios mayores: el bote mínimo siempre es de 17 millones de euros, y los mayores pueden alcanzar sumas superiores a 200 millones de euros si se suceden varios sorteos sin ganador.

¿Cuánto vale una apuesta múltiple?

También se pueden realizar apuestas múltiples, aunque el coste aumenta mucho por cada número nuevo que queramos añadir. Una apuesta múltiple de cinco números y tres estrellas costaría 7,50 euros, ya que se está jugando con la combinación de cinco números con tres combinaciones diferentes de estrellas.

Si la apuesta múltiple fuera de seis números con dos estrellas, se estarían jugando seis apuestas o combinaciones de números normales diferentes junto a las tres estrellas. Por lo tanto, su coste sería de 15 euros. La combinación más grande que puede realizarse es de 10 números y 5 estrellas, lo que supondría 2.520 apuestas diferentes, por un coste de 6.300 euros.

¿Cuándo se puede jugar Euromillones en España?

Los jugadores españoles pueden jugar cualquier día de la semana a Euromillones, apostando para el sorteo del martes o del viernes. Esto lo pueden hacer desde cualquier punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, o por internet a través de la web de la organización o de su app.

Además, se puede elegir hacer una apuesta semanal, lo que implica realizar una apuesta para los dos sorteos siguientes. El precio de esta apuesta será el de la jugada multiplicado por dos. Las apuestas estarán abiertas hasta las 20:30h de cada día de sorteo, media hora antes de que se realice desde París.

¿Cuál es el bote de Euromillones?

El bote máximo que se puede alcanzar en el juego está actualmente por encima de los 200 millones de euros. Una vez alcanzado el bote máximo, si no hay ganador, se suceden como máximo hasta cuatro sorteos más con la misma cifra.

Si al final del quinto sorteo no hay ganadores de primera categoría, se reparte entre los acertantes de la siguiente categoría en la que sí haya y la cantidad máxima alcanzable aumenta en 10 millones de euros. La cifra que no se puede superar actualmente es de 250 millones de euros.

¿Dónde se juega Euromillones?

La lotería de Euromillones comenzó a jugarse en el año 2004, con Reino Unido, Francia y España como países organizadores. Posteriormente se unirían a la celebración del sorteo Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

¿Qué es El Millón de Euromillones?

Para los jugadores españoles existe un juego asociado llamado El Millón. Las participaciones en España generan un código de letras y números, y entre todos ellos se sortea un millón de euros. Si una participación consta de varias apuestas, se asigna un código a cada una. Siempre hay un ganador, ya que el código es elegido entre los participantes. El sorteo se realiza en el Salón de Loterías y Apuestas paralelamente al de Euromillones.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).