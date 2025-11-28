Euromillones de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del viernes 28 de noviembre de 2025

Este viernes el sorteo europeo más famoso pone en juego un premio de 178 millones con su bote acumulado. Descubre en laSexta.com si tu participación coinciden con el resultado ganador.

Si el bote del Eurojackpot es jugoso para el sorteo de este viernes, más lo es el de Euromillones. Aquel pone en juego 17 millones, pero el sorteo de Euromillones de hoy tiene un bote acumulado de 178 millones. Poco a poco se acerca al bote máximo (250 millones de euros), que ya se ha puesto en juego varias veces en lo que va de año, pero a ningún jugador le amargaría el dulce de recibir este buen pellizco de dinero.

Para el sorteo de Euromillones de este viernes, 28 de noviembre de 2025, los resultados de la jornada son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Estrellas: pendiente de confirmación.

Además, y sólo para España, Euromillones pone en juego un millón de euros entre los participantes. El código de El Millón de Euromillones de este viernes es pendiente de confirmación.

Los jugadores que participan desde España pueden optar a un juego asociado llamado El Millón. El sistema es fácil: se genera un código de letras y números, y entre todos ellos se sortea un millón de euros.

Si una participación consta de varias apuestas, se asigna un código a cada una. Siempre hay un ganador, ya que el código es elegido entre los participantes. El sorteo se realiza en el Salón de Loterías y Apuestas paralelamente al de Euromillones.

¿Cómo se juega a Euromillones?

Este juego de azar tiene lugar todos los martes y viernes a las 21:00h. La combinación ganadora consta de cinco números entre el 1 y el 50 y otros dos números, llamados estrellas, del 1 al 12. Al acertar las siete cifras se gana el bote acumulado hasta la fecha.

La apuesta simple cuesta 2,5 euros, una de las más elevadas de las loterías que se pueden jugar en España.

¿Cuál es el bote de Euromillones y cómo funciona?

Eso sí, esto implica que los premios son mayores: el bote mínimo siempre es de 17 millones de euros, y se pueden llegar a alcanzar sumas superiores a 200 millones de euros si se suceden varios sorteos sin ganador. Si al final del quinto sorteo no hay ganadores de primera categoría, se reparte entre los acertantes de la siguiente categoría en la que sí haya y la cantidad máxima alcanzable aumenta en 10 millones de euros. La cifra que no se puede superar actualmente es de 250 millones de euros.

También se pueden realizar apuestas múltiples, aunque el coste aumenta mucho por cada número nuevo que queramos añadir.

Además, se puede elegir hacer una apuesta semanal, lo que implica realizar una apuesta para los dos sorteos siguientes. El precio de esta apuesta será el de la jugada multiplicado por dos. Las apuestas estarán abiertas hasta las 20:30h de cada día de sorteo, media hora antes de que se realice desde París.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

