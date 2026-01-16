Euromillones de hoy | Comprueba el resultado del sorteo de este viernes (16 de enero de 2026)

El sorteo europeo de este martes premiará a su principal ganador o ganadora con el bote acumulado de 77 millones de euros. Descubre los números ganadores del sorteo en laSexta.com.

Tras el sorteo de Euromillones celebrado el martes, Loterías y Apuestas del Estado gestiona una nueva edición de este juego europeo a las 21:00h del viernes 16 de enero de 2026.

En el sorteo de hoy, un único acertante podrá hacerse con el bote de 77 millones de euros, si consigo acertar con la combinación exacta y sus dos 'estrellas'.

En esta ocasión, los cinco números premiados de Euromillones de este viernes 16 de enero son los siguientes: pendiente de confirmación. Las dos 'estrellas' son los números pendiente de confirmación.

En cuanto al sorteo de El Millón, al que optan todos los jugadores españoles participantes, corresponde en esta ocasión al código pendiente de confirmación.

¿Cómo se juegan apuestas múltiples en Euromillones?

Los jugadores pueden apostar a más de una combinación en Euromillones, ya sea aumentando la cantidad de números de la primera sección hasta diez selecciones, la de estrellas hasta cinco o ambas. Así, al aumentar los números, se aumenta la cantidad de jugadas de manera exponencial.

El precio se mantiene en 2,50 euros por apuesta, pero se debe tener en cuenta el número de apuestas que genera la múltiple. Por ejemplo, si seleccionamos una apuesta de tres estrellas, estamos generando tres apuestas diferentes, al combinar los cinco números de la sección principal con tres combinaciones de dos estrellas. El precio de esta múltiple sería de 7,50 euros.

La combinación más grande que puede realizarse es de 10 números y 5 estrellas, que generan 2.520 apuestas diferentes, por un coste de 6.300 euros. También se puede realizar una apuesta semanal, que engloba las siguientes dos ediciones. En este caso, el coste de la participación también se doblaría.

¿Cuándo se puede jugar Euromillones en España?

Euromillones es un juego disponible en Francia, Reino Unido, España, Austria, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Luxemburgo, aunque cuando fue creado en 2004 solo se jugaba en los tres primeros.

Los sorteos tienen lugar todos los martes y viernes en París a las 21:00h. Los jugadores españoles pueden realizar sus apuestas durante toda la semana, tanto en oficinas de Loterías y Apuestas como en la web o en la app de la organización.

La ventana de apuestas está abierta hasta las 20:30 de cada martes y viernes, una hora antes de la celebración del sorteo.

¿Cuál es el bote de Euromillones?

Euromillones es uno de los juegos de azar con los premios más altos que se pueden encontrar en nuestro país, ya que puede alcanzar botes máximos superiores a 200 millones de euros, y siempre hay un mínimo de 17 millones.

Los botes en Euromillones crecen de un sorteo a otro hasta alcanzar un límite temporal impuesto por las reglas. Ese límite temporal puede superarse cuando es repartido. El bote puede crecer hasta un máximo de 250 millones, momento en el que no podrá subir más.

¿Qué es El Millón de Euromillones?

En España existe otro juego asociado a Euromillones llamado El Millón, un sorteo que incluye a todas las personas que hayan participado en Euromillones en nuestro país, a través de un código aleatorio que se asigna a cada apuesta. Si una participación tiene múltiples apuestas, cada una genera un código diferente.

El código extraído en el sorteo premia con un millón de euros. Esta rifa se realiza desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado paralelamente al sorteo de Euromillones desde París.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).