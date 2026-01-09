Euromillones de hoy | Comprueba el resultado ganador del bote de 53 millones de este viernes 9 de enero de 2026

Esta es la combinación ganadora del sorteo de Euromillones de hoy, viernes

Vuelve un nuevo sorteo de Euromillones este viernes con un premio de 53 millones de euros para la persona que acierte la combinación de números ganadora del día. Descubre el resultado en laSexta.

Cambio de año pero este sorteo europeo no cambia: el Euromillones continúa en 2026 repartiendo premios millonarios a aquella persona que acierte todos sus números. Para este viernes, el sorteo ofrece 53 millones de euros como mayor premio del día.

Los números premiados del Euromillones de este 9 de enero de 2026 son:

Combinación de números: pendiente de confirmación

Estrellas: pendiente de confirmación

Además, de entre todos los jugadores españoles, se lleva un millón de euros el participante cuyo código sea el pendiente de confirmación, gracias al sorteo de El Millón, que es un sorteo que tiene lugar únicamente en nuestro país: se asocia a cada participación de Euromillones un código de letras y números, y todos entran en sorteo. Resultado: siempre hay un millonario nuevo en España.

Al Euromillones de este viernes se suma otro sorteo europeo este último día de entre semana, el del Eurojackpot, con un bote acumulado de 17 millones, además del tradicional Cuponazo del viernes.

¿Cuánto vale participar en el sorteo de Euromillones?

Euromillones es un juego de azar que tiene lugar todos los martes y viernes a las 21:00h. En él, la combinación ganadora consta de cinco números entre el 1 y el 50 y otros dos números, llamados estrellas, del 1 al 12. Acertar las siete cifras otorga el derecho a recibir el bote acumulado hasta la fecha, que va aumentando si se suceden sorteos sin acertante de primera categoría.

El precio de la participación es de los más altos de todas las loterías que se pueden jugar en España: una apuesta simple cuesta 2,5 euros. Sin embargo, esto se 'equilibra' con premios mayores: el bote mínimo siempre es de 17 millones de euros y los mayores pueden llegar hasta los 250 millones de euros.

También se pueden realizar apuestas múltiples, aunque el coste aumenta mucho por cada número nuevo que queramos añadir. Una apuesta múltiple de cinco números y tres estrellas costaría 7,50 euros, ya que se está jugando con la combinación de cinco números con tres combinaciones diferentes de estrellas.

Si la apuesta múltiple fuera de seis números con dos estrellas, se estarían jugando seis apuestas o combinaciones de números normales diferentes junto a las tres estrellas. Por lo tanto, su coste sería de 15 euros. La combinación más grande que puede realizarse es de 10 números y 5 estrellas, lo que supondría 2.520 apuestas diferentes, por un coste de 6.300 euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).