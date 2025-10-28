Comprueba el resultado del Eurojackpot de hoy, martes 28 de octubre de 2025

El Eurojackpot celebra su sorteo de martes y en laSexta.com podrás comprobar el resultado ganador del bote de de 24 millones de euros.

Además de los sorteos que celebra la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado, en España se puede participar en algunas loterías europeas que gestiona una u otra organización. Si el lunes es el día de EuroDreams, el martes es la jornada de otros dos sorteos europeos, el de Euromillones, gestionado por SELAE, y el Eurojackpot, que mueve la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Los números premiados del sorteo de Eurojackpot de este martes 28 de octubre de 2025 que se llevan el bote de 24 millones de euros son pendiente de confirmación, a los que se suman las dos cifras premiadas con los 'soles', pendiente de confirmación.

Al ser europeo, el sorteo tiene lugar en un lugar único, con un resultado que afecta a todos los países participantes. A las 21:00h se realiza el sorteo desde Helsinki (Finlandia), y es a partir de ese momento cuando, en España, la ONCE da a conocer la combinación ganadora.

En total, el Eurojackpot es un juego que se comercializa en 18 países del espacio europeo simultáneamente: además de España, también participan en este sorteo los ciudadanos alemanes, suecos, neerlandeses, italianos, finlandeses, croatas, eslovenos, noruegos, lituanos, letones, daneses, islandeses, estonios, húngaros, eslovacos, checos y polacos.

Cómo funciona el sorteo del Eurojackpot

El sistema de juego de Eurojackpot es muy similar al de Euromillones: los jugadores tienen que elegir cinco números del 1 al 50 de una primera tabla. Adicionalmente, existe otra tabla más pequeña equivalente a las 'estrellas' de Euromillones. En este caso es la de los 'soles', aunque se seleccionan dos números del 1 al 12, igual que en el juego de Loterías y Apuestas del Estado.

La ONCE anuncia los ganadores del sorteo del Eurojackpot cerca de la hora a la que celebra muchos de sus otros sorteos —el Cupón Diario de la ONCE de lunes a jueves, el Cuponazo los viernes, el Sueldazo del Fin de Semana los sábados y los domingos y los últimos sorteos diarios de Super Once y Triplex—. Si no hay ganador, el bote va ascendiendo hasta alcanzar el límite de los 120 millones de euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).