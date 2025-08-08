Bote y sorteo de Eurojackpot de hoy: comprobar premios del viernes 8 de agosto de 2025

Como otros sorteos, Eurojackpot acumula bote si en los sorteos anteriores no se registran acertantes de primera categoría. Comprueba en laSexta.com los números premiados del sorteo de este viernes de agosto.

La lotería europea de Eurojackpot llega este viernes con un bote de 36 millones de euros, después de que el Eurojackpot del martesse cerrara sin acertantes de primera categoría con derecho a recibir el bote. Para llevarse esta cantidad es necesario acertar los cinco números y los dos 'soles'. Las cifras premiadas en el sorteo del viernes 8 de agosto de 2025 son las siguientes:

Pendiente de sorteo

Soles: pendiente de sorteo

El Eurojackpot se juega martes y viernes, siempre a la misma hora (21:00h) desde Helsinki (Finlandia), para todos los países que participan. Este viernes, además de estos la ONCE celebra los sorteos de Super Once y Triplex (diarios los dos) y el del Cuponazo, que tiene lugar todos los viernes.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).