Eurojackpot de hoy | Comprueba el resultado del viernes 28 de noviembre de 2025

El sorteo de Eurojackpot, una lotería europea como lo son Euromillones o EuroDreams, se juega todos los martes y viernes. El sorteo se celebra desde la capital de Finlandia y en laSexta.com puedes descubrir su resultado ganador.

Cerramos la semana laboral con los últimos sorteos del viernes. Entre los muchos que se celebran este viernes, 28 de noviembre (Bonoloto, Cuponazo de la ONCE...), se encuentran dos loterías europeas: el Euromillones, con un bote de 178 millones de euros, y el Eurojackpot, a la espera de repartir los 17 millones de euros de su bote acumulado.

Los números premiados del sorteo de Eurojackpot de este viernes 28 de noviembre de 2025 son:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Soles: pendiente de confirmación

Al tratarse de un sorteo europeo, tiene lugar en un lugar único, pero afecta a todos los países participantes. En el caso del Eurojackpot, el sorteo se realiza a las 21:00h desde Helsinki (Finlandia), y es a partir de ese momento cuando, en España, la ONCE da a conocer la combinación ganadora.

En total, el Eurojackpot es un juego que se comercializa en 18 países del espacio europeo simultáneamente: además de España, también participan en este sorteo los ciudadanos alemanes, suecos, neerlandeses, italianos, finlandeses, croatas, eslovenos, noruegos, lituanos, letones, daneses, islandeses, estonios, húngaros, eslovacos, checos y polacos.

Cómo funciona el sorteo del Eurojackpot

El sistema de juego de Eurojackpot es muy similar al de Euromillones: los jugadores tienen que elegir cinco números del 1 al 50 de una primera tabla. Adicionalmente, existe otra tabla más pequeña equivalente a las 'estrellas' de Euromillones. En este caso es la de los 'soles', aunque se seleccionan dos números del 1 al 12, igual que en el juego de Loterías y Apuestas del Estado.

La ONCE anuncia los ganadores del sorteo del Eurojackpot cerca de la hora a la que celebra muchos de sus otros sorteos cada viernes: el Cuponazo y los diarios de Super Once y Triplex. Si no hay ganador, el bote va ascendiendo hasta alcanzar el límite de los 120 millones de euros.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.