Eurojackpot de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del viernes 2 de enero de 2026

Este segundo viernes del año el Eurojackpot llega con un bote de 71 millones para que alguno de sus participantes arranque el 2026 siendo millonario.

¡Feliz año desde el Eurojackpot de la ONCE! Aún estamos a tiempo de felicitar este nuevo año, sobre todo de parte de este juego europeo que celebra su primer sorteo del 2026. Este viernes, además, para celebrarlo por todo lo alto acumula un bote de 71 millones, un premio que sin duda alegrará a aquella persona que de con la combinación ganadora del día.

Y si no, ¡pues seguimos acumulando dinero para el próximo sorteo! Porque para hacerse con el bote hay que acertar una combinación de cinco números y los dos 'soles', que son el equivalente de las 'estrellas' del Euromillones.

Resultado ganador del Eurojackpot (2 de enero de 2026)

La combinación ganadora de números que reparten suerte en el Eurojackpot de este viernes 2 de enero de 2026 es la siguiente: pendiente de confirmación. Además, las dos cifras denominadas 'soles' que han salido en el sorteo son pendiente de confirmación.

Como ocurre con otros sorteos europeos, el Eurojackpot se juega en diferentes países: además de en España, en otros 17 países del espacio europeo (Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia). En cada uno de ellos hay una organización encargada de gestionar el premio; en España, es la ONCE la que lo gestiona.

Así pues, el resultado del Eurojackpot se suma a los del Cuponazo de la ONCE, que tiene lugar únicamente los viernes, pero también los de Super Once y Triplex, que son juegos diarios que se juegan varias veces por día, cinco, concretamente.

¿Cuándo se juega el Eurojackpot?

El Eurojackpot se sortea todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a las 21:00h. El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros. Si nadie se hace con el bote, éste va ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 120 millones de euros.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

