[EUROJACKPOT] Comprueba el resultado del sorteo de hoy, martes 20 de enero de 2026

Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este martes

Este sorteo europeo de los martes llega con un premio de 42 millones de euros preparado para el acertante de su resultado ganador. Descúbrelo en laSexta.

Vuelve el sorteo europeo de la ONCE: el Eurojackpot, que para este lunes 20 de enero de 2026 pone un juego su bote de 42.000.000 euros, un premio millonario para aquel o aquella participante que acierte la combinación ganadora de cinco números y dos soles.

A partir de las 21:00 horas (hora española) da comienzo este sorteo celebrado en Helsinki, en el que participan 17 países junto a España: Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

La combinación de los cinco números ganadores de Eurojackpot del martes 20 de enero de 2026 es pendiente de confirmación, y las dos cifras premiadas con los 'soles' son pendiente de confirmación.

→ Repasa los números ganadores en el anterior sorteo de Eurojackpot (viernes, 16 de eneor de 2026)

¿Cuándo se juega el Eurojackpot?

El Eurojackpot se sortea todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a las 21:00h. El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros. Si nadie se hace con el bote, éste va ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 120 millones de euros.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

Otros sorteos de la ONCE

La ONCE gestiona varios juegos de azar de lunes a domingo. El más popular es el Cupón Diario, que se sortea de lunes a jueves, aunque no son menos conocidos el Sueldazo, el Cuponazo o los sorteos diarios del Triplex o el Super Once. Los dos últimos se juegan cinco veces al día, los siete días de la semana.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).