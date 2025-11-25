[EUROJACKPOT] Comprobar los resultados del sorteo del martes 25 de noviembre de 2025

Mientras algunos botes tienen premios fijos, otros acumulan un bote según pasan sorteos sin acertantes. Para el sorteo de Eurojackpot del martes 25 de noviembre el bote asciende a 10 millones de euros.

En España, hay sorteos de todo tipo, incluidos los sorteos europeos. Si los lunes es día de EuroDreams, los martes se celebran dos loterías europeas, entre ellas la del Eurojackpot, gestionada en España por la ONCE. Así pues, a los sorteos diarios del Triplex y Super Once, y al Cupón Diario de la ONCE, se suma este sorteo, que para el martes 25 de noviembre de 2025 se pone en juego un bote de 10 millones de euros. Los números ganadores del sorteo de hoy son:

Combinación ganadora: 1 23 30 35 46

'Soles': 4 y 8

El Eurojackpot se juega en España y otros 17 países del espacio europeo, de forma simultánea. Los países europeos involucrados en la apuesta son Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. Y a diferencia de otros sorteos de la ONCE, este sí tiene un bote acumulado, que siempre es de un mínimo de 10 millones de euros. El sorteo tiene lugar todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a las 21:00h. Si nadie se hace con el bote, éste va ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 120 millones de euros.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

Otros sorteos de la ONCE

La ONCE gestiona varios juegos de azar de lunes a domingo. El más popular es el Cupón Diario, que se sortea de lunes a jueves, aunque no son menos conocidos el Sueldazo, el Cuponazo o los sorteos diarios del Triplex o el Super Once. Los dos últimos se juegan cinco veces al día, los siete días de la semana.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).