EuroDreams de hoy | Comprueba el resultado del lunes 3 de noviembre de 2025

El EuroDreams ya celebra su primer sorteo de la semana y en laSexta.com podrás comprobar el resultado ganador de este juego de Loterías.

Si La Primitiva o el Cupón Diario de la ONCE son de esos sorteos que todo español conoce (y en los que, en ocasiones, participa), hay algunos sorteos europeos de los que se habla cada semana, también en España.

El Euromillones, por ejemplo, es uno de ellos. Pero a este se sumó hace un tiempo el EuroDreams, una lotería europea para la que también se puede participar desde nuestro país. Se celebra cada lunes y cada jueves y tiene un premio en forma de 'sueldo', de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 3 de noviembre son los siguientes: 12 20 10 26 2 21. Además, el número adicional de este juego, conocido como 'dream', es el 2. Más allá de los números que conforman la combinación ganadora, en este sorteo hay un número 'dream' (o 'sueño'), al estilo de las estrellas del Euromillones.

EuroDreams no tiene bote, pero sí muchos premios

Como ocurre con otro tipo de sorteos como La Primitiva o la Bonoloto, los premios del EuroDreams se reparten en función de la categoría del acertante:

Primera categoría: 6 aciertos + 1 'sueño' → 20.000 euros al mes durante 30 años

Segunda categoría: 6 aciertos → 2.000 euros al mes durante cinco años

Tercera categoría: 5 aciertos → 120 euros

Cuarta categoría: 4 aciertos → 40 euros

Quinta categoría: 3 aciertos → 5 euros

Sexta categoría: 2 aciertos → 2,5 euros (reintegro)

En caso de haber más de tres ganadores en primera categoría, el importe del premio total se divide entre todos ellos, como advierte Loterías y Apuestas del Estado. Si se diera esta situación, cada ganador recibiría el importe del premio en un único pago.

De qué va esto del EuroDreams

EuroDreams es un juego que combina los premios "en diferido" que se dan en sorteos como el Sueldazo de la ONCE y el sistema de juego de Euromillones, por el que es se precisa acertar una serie de números en un primer bloque y otro número en un segundo.

En el primer bloque los jugadores deben seleccionar seis números del 1 al 40. El segundo bloque hay que elegir uno del 1 al 5, y se denomina 'dream', que significa 'sueño' en inglés. Esta sería una apuesta sencilla con un coste de 2,50 euros. Los jugadores pueden realizar hasta seis apuestas sencillas de 2,50 euros cada una.

En EuroDreams, las apuestas múltiples solo permiten añadir números en el primer bloque, hasta un máximo de diez. En una apuesta múltiple de siete números se generan siete posibles combinaciones, por lo que el coste de la jugada sería de 17,50 euros. Por su parte, diez números generarían 210 posibles combinaciones, así que el precio de la apuesta sería de 525 euros.

En la página web de Loterías y Apuestas del estado se ofrece la posibilidad de realizar apuestas puntuales o semanales. La segunda opción cubre todas las apuestas en los juegos restantes hasta el domingo siguiente, mientras que la primera solo el siguiente sorteo. También se puede automatizar la compra desde la cuenta virtual para que, mientras haya dinero en ella, se realice la adquisición de participaciones semanalmente.

EuroDreams es un juego de lotería a nivel europeo que comienza a jugarse en otoño de 2023 en los países incluidos en la Comunidad Euromillones. Esto engloba, aparte de España, las zonas de Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).